Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός ντυμένος Άγιος Βασίλης στη Ρωσία όταν έπεσε από κτίριο 24 ορόφων.

Παρόντες στο τρομακτικό περιστατικό ήταν πολλά μικρά παιδιά συνοδεία των γονιών τους.

Ο άτυχος νεαρός ηλικίας μεταξύ 25 - 30 ετών, ήταν επαγγελματίας αναρριχητής αλλά στην προσπάθειά του να κατέβει από το μπαλκόνι του κτιρίου μπέρδεψε τα σχοινιά που θα τον κρατούσαν και θα τον βοηθούσαν να κατέβει με ασφάλεια με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να σκοτωθεί ακαριαία.

Σύμφωνα με τη daily mail, μερικά παιδιά ευτυχώς δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη ωστόσο κάποια άλλα άρχισαν να ουρλιάζουν ενώ οι γονείς ήταν σοκαρισμένοι.

«Όλοι ήμασταν χαρούμενοι, περιμέναμε να κατέβει, κανείς δεν περίμενε αυτή την κατάληξη. Νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν φάρσα», είπε ένας μάρτυρας στη βρετανική εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

