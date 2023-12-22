Λονδίνο: Μητέρα κατηγορείται για τη δολοφονία του 4χρονου γιου της

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η μητέρα του τετράχρονου αγοριού που υπέκυψε σε τραύματα από μαχαίρι τη νύχτα της Τετάρτης στο ανατολικό Λονδίνο είναι τελικά η συλληφθείσα για το περιστατικό και είναι πλέον επισήμως αντιμέτωπη με την κατηγορία της δολοφονίας.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, η 41 ετών Κέζια Μαχάρια κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον τεσσάρων ετών γιο της Κόμπι στο σπίτι τους στο Χάκνεϊ. Δεν αναζητείται άλλος ύποπτος δράστης.

Το ασθενοφόρο και η αστυνομία κλήθηκαν στην περιοχή από γείτονες που είχαν ανησυχήσει από όσα άκουγαν τη νύχτα της Τετάρτης. Εκεί βρέθηκε το μικρό αγόρι να έχει υποστεί τραύματα από μαχαίρι. Διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου όμως τελικά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Οι γείτονες, που δηλώνουν συντετριμμένοι, έχουν περιγράψει πώς η αστυνομία συνέλαβε τη γυναίκα που έμοιαζε σε κατάσταση σοκ.

Οι αρχές όρισαν ειδική ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του μικρού για τις 28 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

