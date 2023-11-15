Μεσανατολικό: Στους 42 οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους καλύπτοντας τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει εκτοξευθεί στους 42 με πέντε επιπλέον νεκρούς.

Κατά μέσο όρο καταγράφεται τουλάχιστον ένας θάνατος δημοσιογράφου την ημέρα, από την έναρξη της σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους — 37 — ήταν Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με στοιχεία της CPJ που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Τέσσερις ήταν Ισραηλινοί και ένας από τον Λίβανο, ανέφερε το CPJ.

Ο φωτογράφος του Al Qahera News, Ahmed Fatima και ο διευθυντής του τοπικού ραδιοφώνου Yaacoub Al-Barsh ήταν μεταξύ των τελευταίων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν σε επιδρομές στη Γάζα, ανέφερε το CPJ, επικαλούμενο πολλά ειδησεογραφικά μέσα και ομάδες για την ελευθερία του Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

