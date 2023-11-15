Οι μισοί υποστηρικτές Μπάιντεν θα τον ψήφιζαν και πάλι για να εμποδίσουν Τραμπ

Οι Αμερικανοί που προτίθενται να ψηφίσουν τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2024 δηλώνουν ότι το κίνητρό τους είναι να εμποδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο παρά να υποστηρίξουν τον απερχόμενο πρόεδρο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Η διήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, δείχνει ότι ο Μπάιντεν και ο Τραμπ θα δώσουν μάχη στήθος με στήθος: ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ συγκέντρωσε ποσοστό 51% και ο Δημοκρατικός Μπάιντεν 49% όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν μεταξύ των δύο. Το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στο 4%.

Οι ψηφοφόροι του Μπάιντεν ήταν πιο πιθανό, σε σύγκριση με εκείνους που στηρίζουν τον Τραμπ, να τον επέλεγαν με μοναδικό σκοπό να μην κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Αυτό αποτελεί ένδειξη της χαμηλής δημοτικότητας του Μπάιντεν και της βαθιάς αντιπάθειας που αισθάνονται οι Δημοκρατικοί για τον Τραμπ.

Σχεδόν οι μισοί υποστηρικτές του Μπάιντεν είπαν ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον Τραμπ και την πολιτική του. Μόνο το 38% απάντησε ότι θα ψηφίσει τον Μπάιντεν γιατί στηρίζει την πολιτική του. Οι υπόλοιποι (12%) δεν ήταν βέβαιοι ποιος από τους δύο λόγους υπαγόρευε την επιλογή τους.

Μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ, το 42% είπε ότι ψηφίζει τον Ρεπουμπλικάνο γιατί στηρίζει την πολιτική του και το 40% για να καταψηφίσει τον Μπάιντεν.

Οι υπόλοιποι (18%) δεν ήταν βέβαιοι για ποιον λόγο επέλεξαν τον Τραμπ.

Αναλυτές του Δημοκρατικού κόμματος είπαν ότι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αυτής ενισχύουν την άποψη ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να προωθήσει με θετικές παρεμβάσεις την επανεκλογή του ιδίως στις αμφίρροπες Πολιτείες-κλειδιά, όπως είναι η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα. Πολλοί Αμερικανοί δεν γνωρίζουν την οικονομική πολιτική του προέδρου και τις νέες επενδύσεις στις υποδομές που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο.

«Ο Μπάιντεν θα πρέπει ξεκάθαρα να παρουσιάσει το οικονομικό όραμά του», είπε ο Μάικλ Σιράζο, ο οποίος εργάστηκε για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και το 2012. «Δεν νομίζω ότι μπορείς να κερδίσεις την Τζόρτζια σε αυτές τις εκλογές προβάλλοντας μόνο ένα αντιτραμπικό μήνυμα», πρόσθεσε.

Ο Τζέσι Φέργκιουσον, που εργάστηκε για τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016, είπε ότι η ομάδα του Μπάιντεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να κάνει συγκρίσεις με τον Τραμπ, αντί απλώς να του επιτίθεται.

Πολλοί Αμερικανοί πάντως έχουν κουραστεί τόσο με τον Μπάιντεν όσο και με τον Τραμπ. Στη δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό ένας τρίτος, ανεξάρτητος υποψήφιος, ο αντιεμβολιαστής δικηγόρος Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιός του πρώην προέδρου Τζον Κένεντι και γιος του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι. Σε μια υποθετική τριμερή αντιπαράθεση, το 32% των Αμερικανών θα ψήφιζε Τραμπ, το 30% Μπάιντεν και το 20% θα επέλεγε τον Κένεντι. Οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν ξέρουν ακόμη ή ότι δεν θα ψηφίσουν.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, σε δείγμα 1.006 ενηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

