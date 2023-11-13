Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε χθες Κυριακή ενάντιος στην «άμεση» κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις προς αυτό σε παγκόσμια κλίμακα.

«Παραδέχομαι πως δεν πιστεύω ότι οι εκκλήσεις να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός, ή μακρά παύση –η οποία πρακτικά θα ήταν το ίδιο πράγμα–, είναι σωστές, διότι αυτό θα σήμαινε σε τελευταία ανάλυση πως το Ισραήλ θα προσέφερε στη Χαμάς τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί και να προμηθευτεί νέους πυραύλους», είπε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε περιφερειακή γερμανική εφημερίδα, η Heilbronner Stimme.

Τάχθηκε πάντως υπέρ των «ανθρωπιστικών παύσεων» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πέντε εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται ακατάπαυστα έκτοτε από τον ισραηλινό στρατό, δεν σταματούν να αυξάνονται.

Εκφράζοντας την αντίθεσή του, ο γερμανός καγκελάριος υιοθετεί διαμετρικά αντίθετη θέση από αραβικές και μουσουλμανικές κυβερνήσεις κι από τον τούρκο πρόεδρο, τον οποίο πρόκειται να υποδεχθεί εντός της εβδομάδας στο Βερολίνο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε χθες Κυριακή «κρίσιμο» να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν και κάλεσε «τη Δύση» να ασκήσει πίεση για αυτό στο Ισραήλ.

Ο Όλαφ Σολτς εξάλλου πρακτικά διαχώρισε τη θέση του από αυτήν του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την Παρασκευή παρότρυνε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς που πλήττουν αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας και δήλωσε διατεθειμένος να εργαστεί προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ώστε να «προστατευθούν όλοι οι άμαχοι» καθώς «δεν έχουν καμιά σχέση με τους τρομοκράτες».

Κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 11.180 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 4.609 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Στην ισραηλινή πλευρά, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους, από την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

