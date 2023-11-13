Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Κυριακή αεροπορικά πλήγματα στη Συρία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις «συνδεόμενες» με το Ιράν, ανταποδίδοντας τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις» εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στη συριακή και στην ιρακινή επικράτεια, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Λόιντ Όστιν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή) πλήγματα ακριβείας σε εγκαταστάσεις στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Επανάστασης», επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, καθώς και «οργανώσεις συνδεόμενες με το Ιράν, σε ανταπόδοση των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον του αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία», ανέφερε ο κ. Όστιν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

«Τα πλήγματα έγιναν αντίστοιχα εναντίον εγκατάστασης εκπαίδευσης και ασφαλούς καταφυγίου κοντά στις πόλεις Αλ Μπουκάμαλ και Μαγιαντίν», διευκρίνισε.

«Για τον πρόεδρο (σ.σ. των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν) δεν υπάρχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια του αμερικανικού (στρατιωτικού) προσωπικού» και «διέταξε τη σημερινή (χθεσινή) ενέργεια για να καταστεί σαφές ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους, το προσωπικό τους και τα συμφέροντά τους», συμπλήρωσε ο κ. Όστιν.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρίνισε πως ένας από τους στόχους ήταν αποθήκη όπλων και ο δεύτερος εγκατάσταση «διοίκησης και ελέγχου», διατύπωση που παραπέμπει σε αρχηγείο κάποιου είδους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονταν ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης για το εάν υπήρξαν θύματα.

Επρόκειτο για την τρίτη φορά μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες που το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στοχοποίησε εγκαταστάσεις στη Συρία που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία υποστηρίζει διάφορες ένοπλες οργανώσεις οι οποίες, πάντα σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, βρίσκονται πίσω από την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι προηγούμενες επιδρομές έγιναν την 26η Οκτωβρίου και την 8η Νοεμβρίου.

Στα πλήγματα της περασμένης Τετάρτης, το Πεντάγωνο ανέφερε πως βομβαρδίστηκε αποθήκη όπλων. Την 26η Οκτωβρίου, επλήγησαν άλλες δυο εγκαταστάσεις που επίσης ανέφερε πως χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Επανάστασης κι οργανώσεις συνδεόμενες με το Ιράκ. Πάντα σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στις προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές δεν υπήρξαν θύματα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μετρά πάνω από 45 επιθέσεις εναντίον των στρατιωτικών της στη Συρία και στο Ιράκ από τη 17η Οκτωβρίου, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εξαρχής προσέφερε στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ, το οποίο έχει διαμηνύσει πως θα «αφανίσει» τη Χαμάς. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

