Ομάδα 70 προσώπων, κατόχων διαβατηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μπόρεσε να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησαν χθες Κυριακή οι ρωσικές αρχές, που δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα «σοκαρισμένες» για την καθυστέρηση της εσπευσμένης απομάκρυνσης των υπηκόων της χώρας.

«70 Ρώσοι πέρασαν το σημείο διέλευσης στη Ράφα», που ελέγχει η Αίγυπτος, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ανακοίνωνε πως «πέρασαν» το φυλάκιο Ρώσοι υπήκοοι που ανέμεναν να φύγουν από τον παλαιστινιακό θύλακο, που πολιορκείται και σφυροκοπείται από τον στρατό του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Το υπουργείο δεν ξεκαθάρισε πόσοι Ρώσοι περιμένουν ακόμη να τους επιτραπεί να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, η ρωσική διπλωματία δήλωσε «σοκαρισμένη» για την καθυστέρηση της εσπευσμένης απομάκρυνσης ρώσων πολιτών από τον μικρό θύλακα προς την Αίγυπτο. «Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί» η διαδικασία εμποδίζεται, είχε τονίσει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας πως από ρωσικής πλευράς είναι όλα «έτοιμα».

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, περίπου 1.000 υπήκοοι Ρωσίας και πρώην σοβιετικών δημοκρατιών έχουν εκφράσει την επιθυμία να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης αλλοδαπών, ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα και παλαιστινίων τραυματιών και αρρώστων, που άρχισε την 1η Νοεμβρίου μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφας –της μοναδικής εξόδου από τον μικρό θύλακο που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ–, έχει διακοπεί επανειλημμένα, ιδίως εξαιτίας βομβαρδισμών που, σύμφωνα με οργανώσεις βοήθειας, έπληξαν ή στοχοποίησαν ασθενοφόρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

