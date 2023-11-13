Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες στο Παρίσι στην πορεία «για τη Δημοκρατία, κατά του αντισημιτισμού», μετά την εκρηκτική αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία με αφορμή τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και τη στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Μια Γαλλία όπου οι Εβραίοι συμπολίτες μας φοβούνται δεν είναι Γαλλία» ανέφερε νωρίτερα στο μήνυμά του ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της κινητοποίησης αυτής που οργανώθηκε από τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, Γιαέλ Μπρον-Πιβέτ και Ζεράρ Λαρσέρ.

Αν και δεν συμμετέχει ο ίδιος, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι βρίσκεται «νοερά» στην πορεία.

Στην κεφαλή της πορείας, πίσω από το μεγάλο πανό με την επιγραφή «Για τη Δημοκρατία, κατά του αντισημιτισμού», τέθηκαν οι πρόεδροι των δύο Σωμάτων του κοινοβουλίου, μαζί με την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, ο πατέρας της οποίας ήταν εβραϊκής καταγωγής. Παρόντες ήταν επίσης οι πρώην πρόεδροι Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί, καθώς και πρώην πρωθυπουργοί.

«Οι αντίθετες απόψεις δεν πρέπει να αμαυρώσουν αυτήν την πρωτοφανή πρωτοβουλία», είπε η Γιαέλ Μπρον-Πιβέτ, αναφερόμενη κυρίως στην παρουσία στελεχών ακροδεξιών κομμάτων, όπως της Μαρίν Λεπέν του «Εθνικού Συναγερμού» και του Ερίκ Ζεμούρ της «Ανακατάληψης».

«Βρισκόμαστε ακριβώς εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε», απάντησε η Μαρίν Λεπέν.

Ακτιβιστές μιας αριστερής εβραϊκής οργάνωσης, της «Γκολέμ» προσπάθησαν να αντιταχθούν στην παρουσία της Λεπέν, αλλά απομακρύνθηκαν από την αστυνομία.

«Δεν πίστευα ότι μια μέρα θα έπρεπε να διαδηλώσω κατά του αντισημιτισμού», σχολίασε μια 46χρονη γραμματέας, η Ζοανά, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Περίπου 70 παρόμοιες διαδηλώσεις έγιναν σήμερα σε όλη τη Γαλλία.

Η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς του Ζαν-Λικ Μελανσόν, δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση του Παρισιού, διαμαρτυρόμενο για την παρουσία του Εθνικού Συναγερμού. Οι «Ανυπότακτοι» όμως ήταν παρόντες σε άλλες περιοχές, όπως στο Στρασβούργο, όπου βουλευτές του κόμματος έκαναν πορεία μαζί με πολλές χιλιάδες κατοίκους. Σε άλλες διαδηλώσεις, στη Λιόν και στη Νίκαια, συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

Στο Παρίσι, το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Οικολογική Ευρώπη-Πράσινοι, νεολαιίστικες οργανώσεις και ενώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδήλωσαν πίσω από ένα κοινό πανό με το σύνθημα «Κατά του αντισημιτισμού και όλων των συναίτιων του μίσους και του ρατσισμού», για να διαχωρίσουν τη θέση τους από την ακροδεξιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

