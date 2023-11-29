Γκουτέρες: «Μνημειώδης ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα»

Παρά την «αχτίδα ελπίδας» που έφερε η προσωρινή παύση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας βιώνουν μια «μνημειώδη ανθρωπιστική καταστροφή», κατήγγειλε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ζητώντας να εφαρμοστεί «μια πραγματική ανθρωπιστική εκεχειρία».

«Ο πληθυσμός της Γάζας ζει εν μέσω μιας μνημειώδους ανθρωπιστικής καταστροφής, υπό τα βλέμματα του κόσμου. Δεν πρέπει να αποστρέφουμε το βλέμμα», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Διεξήχθησαν εντατικές διαπραγματεύσεις για την παράταση της ανακωχής και τις χαιρετίζουμε ειλικρινά, όμως πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική, ανθρωπιστική εκεχειρία», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι το 80% των Γαζαίων έχει εκτοπιστεί μετά την έναρξη του πολέμου.

«Το επισιτιστικό σύστημα κατέρρευσε και η πείνα εξαπλώνεται, ιδίως στον βορρά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας επίσης ότι η υγειονομική κατάσταση είναι «ανυπόφορη» στα καταφύγια και συνιστά «σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία».

Η βοήθεια που φτάνει στους Παλαιστίνιους της Γάζας παραμένει ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, επέμεινε ο γενικός γραμματέας, ζητώντας να ανοίξουν και άλλα μεθοριακά περάσματα προς τον θύλακα, εκτός από εκείνο της Ράφα. Επαναλαμβάνοντας ότι καταδικάζει τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ο Γκουτέρες ζήτησε παράλληλα να απελευθερωθούν «αμέσως και άνευ όρων» όλοι οι όμηροι.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι και η περιοχή θα δουν επιτέλους μια ελπίδα στον ορίζοντα – ότι θα οδηγηθούμε με αποφασιστικό και μη αναστρέψιμο τρόπο προς τη λύση των δύο κρατών, στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια», υπογράμμισε.

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριγιάντ αλ Μαλίκι κάλεσε τον κόσμο να φροντίσει «να μην ξαναρχίσουν οι σφαγές» στη Γάζα, την ώρα που η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να παρατείνει την εκεχειρία για άλλες τέσσερις ημέρες.Μην αμφιβάλλετε. Παρ’ όλες αυτές τις συζητήσεις για την καταστροφή του Ισραήλ, η Παλαιστίνη είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο ενός σχεδίου για την καταστροφή της», επέμεινε, διαβεβαιώνοντας ότι «ο παλαιστινιακός λαός είναι εδώ για να μείνει».

«Το Ισραήλ πρέπει να πειστεί ότι καμία δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ξεριζώσει τους Παλαιστίνιους από την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν είπε ότι «όποιος στηρίζει την κατάπαυση του πυρός επί της ουσίας στηρίζει τη συνέχιση της βασιλείας του τρόμου της Χαμάς στη Γάζα».

