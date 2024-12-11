Ξάφνιασε - αρνητικά κυρίως - φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της πλατείας του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. Εκτός από το «ταλαιπωρημένο» έλατο, που ωστόσο φωτισμένο το βράδυ φαίνεται όμορφο, τα βλέμματα τραβάει η περίεργη, απόκοσμη και ανατριχιαστική φάτνη, με τις φιγούρες να μοιάζουν σαν ζόμπι.

Μάλιστα, οι Μάγοι φτάνουν στην φάτνη της Βηθλεέμ με βάρκες σαν τα πλοιάρια της Βενετίας– ωστόσο κανένας δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την σημασία αυτής της εικαστικής παρέμβασης.

Το πρωί, οι αποστεωμένες φιγούρες τυλιγμένες με γάζες φαντάζουν στοιχειωμένες - υπάρχει ακόμα και ένας βαρκάρης που παραπέμπει στον Χάρο - και το βράδυ, με τον φωτισμό, είναι ακόμα πιο τρομακτικές.

Η σκηνή της Γέννησης προέρχεται από το Grado, μια μεσογειακή πόλη που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Ιταλίας και έχει εμπνευστεί την παραδοσιακή καλύβα και τα πλοιάρια των ψαράδων σ τις αρχές του 20ου αιώνα.

Για να κατασκευάσουν την παραδοσιακή, ιταλική φάτνη, ντόπιοι τεχνίτες εργάζονταν μέρα και νύχτα επί μήνες.

Πέρσι, η φάτνη του Βατικανού ήταν επιβλητική και πλήρως εναρμονισμένη με το θρησκευτικό συναίσθημα.

Οι φιγούρες του Ιωσήφ, της Παναγίας, των τριών μάγων και των βοσκών ήταν σε φυσικό μέγεθος και η φάτνη ήταν εμπνευσμένη από την πρώτη ζωντανή αναπαράσταση της σκηνής της Γέννησης πριν από 800 χρόνια από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.

