Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκατοντάδες αγρότες από διάφορα μέρη της Βρετανίας συρρέουν από το πρωί στο Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο με τα τρακτέρ τους, διαμαρτυρόμενοι για τον νέο προϋπολογισμό από την κυβέρνηση των Εργατικών.

Συγκεκριμένα αντιτίθενται στο μέτρο που από τον Απρίλιο του 2026 καταργεί την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για οικογενειακές αγροτικές περιουσίες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών δε θα επηρεαστεί, κάτι που αμφισβητεί το συνδικάτο των αγροτών. Η κυβέρνηση σημειώνει επίσης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος κληρονομιάς προσδιορίζεται στο 20%, δηλαδή στο μισό του κανονικού φόρου και πως θα υπάρχει περιθώριο δέκα ετών για την καταβολή του.

Η σημερινή διαμαρτυρία συμπίπτει με την εξέταση του ζητήματος από την επιτροπή αγροτικών υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στα τέλη του περασμένου μήνα.

Πηγή: skai.gr

