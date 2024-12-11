Ζαχάροβα: Η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις για την Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Τετάρτη ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά την Ουκρανία και ότι οι προτάσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό της σύγκρουσης πρέπει να εφαρμοστούν.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την έκκληση που απηύθυνε την Κυριακή ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ώστε να τερματιστεί «η τρέλα».
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει έντονα για ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ λέγοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας.
Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι όποιος πιστεύει ότι η Ρωσία θα έκανε παραχωρήσεις για την Ουκρανία έχει είτε «κοντή» μνήμη είτε δεν έχει αρκετή γνώση του θέματος
