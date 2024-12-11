Ο υπουργός προσφύγων των Ταλιμπάν σκοτώθηκε σε έκρηξη στην Καμπούλ

Ο εκτελών χρέη υπουργού για τους πρόσφυγες των Ταλιμπάν, Χαλίλ Ραχμάν Χακκανί, σκοτώθηκε σε έκρηξη στην πρωτεύουσα της χώρας Καμπούλ, δήλωσε την Τετάρτη ο ανιψιός του Ανάς Χακκανί σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Χαλίλ Ραχμάν Χακκανί έγινε υπουργός στην προσωρινή κυβέρνηση των Ταλιμπάν μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021. Ήταν ανώτερος ηγέτης του δικτύου Haqqani, μιας μαχητικής παράταξης που κατηγορείται για μεγάλες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

