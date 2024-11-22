Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Βατικανό – Λίγο… ταλαιπωρημένο (δείτε φωτογραφίες)

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους 29 μέτρων, προέρχεται από το Ledro, στο Τρεντίνο και το ANSA το χαρακτηρίζει «μεγαλοπρεπές»

Βατικανό: «Ταλαιπωρημένο» το φετινό χριστουγεννιάτικο έλατο - Φωτογραφίες

Στο κλίμα των χριστουγεννιάτικων εορτών μπήκε και το Βατικανό καθώς στήθηκε σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το παραδοσιακό έλατο. 

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους 29 μέτρων, προέρχεται από το Ledro, στο Τρεντίνο και το ANSA το χαρακτηρίζει «μεγαλοπρεπές». 

Ωστόσο, οι πρώτες εντυπώσεις είναι απογοητευτικές καθώς το δέντρο φαίνεται ταλαιπωρημένο και σχετικά «άδειο».

Δείτε φωτογραφίες: 

vatikano

vatikano

vatikano

βατικανο δεντρο

vatikano

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βατικανό Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark