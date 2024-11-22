Βατικανό: «Ταλαιπωρημένο» το φετινό χριστουγεννιάτικο έλατο - Φωτογραφίες

Στο κλίμα των χριστουγεννιάτικων εορτών μπήκε και το Βατικανό καθώς στήθηκε σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το παραδοσιακό έλατο.

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους 29 μέτρων, προέρχεται από το Ledro, στο Τρεντίνο και το ANSA το χαρακτηρίζει «μεγαλοπρεπές».

Il Vaticano comincia visibilmente ad assumere le sue vesti natalizie: è stato innalzato, infatti, in Piazza San Pietro il maestoso abete di Natale, alto 29 metri, proveniente da Ledro, in Trentino #ANSA pic.twitter.com/JjzS0iJosk — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 22, 2024

Ωστόσο, οι πρώτες εντυπώσεις είναι απογοητευτικές καθώς το δέντρο φαίνεται ταλαιπωρημένο και σχετικά «άδειο».

