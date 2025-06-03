Οι δήμαρχοι στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση, αλλά επιθυμούν περισσότερη βοήθεια από την ΕΕ για να αναλάβουν την πρόκληση αυτή και να ξεπεράσουν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Η φετινή έρευνα Eurocities Pulse: Mayors Survey - η οποία διεξήχθη την άνοιξη και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Living Cities του POLITICO - διεξήγαγε δημοσκόπηση σε 86 δημάρχους από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 63% των δημάρχων δηλώνουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η κορυφαία προτεραιότητα για τη διοίκησή τους - σε συμφωνία με τα περσινά ευρήματα. Αλλά αυτή τη φορά, η δεύτερη πιο πιεστική ανησυχία στον κατάλογο είναι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

Το 2023, η στέγαση μόλις και μετά βίας είχε μπει στον κατάλογο των 10 κορυφαίων προτεραιοτήτων των δημάρχων που συμμετείχαν στην έρευνα του δικτύου. Η σημερινή της θέση ως μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες για τους τοπικούς ηγέτες του μπλοκ υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της κρίσης της προσιτής κατοικίας σε ολόκληρη την ήπειρο σήμερα.

Συντονισμένη απάντηση

Σε πολλά από τα αστικά κέντρα της Ευρώπης, οι δήμαρχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικές διαμαρτυρίες κατά της αύξησης των τιμών των ενοικίων και των κατοικιών. Σε απάντηση, έχουν δοκιμάσει μέτρα όπως ανώτατα όρια ενοικίων, έχουν απαγορεύσει τις τουριστικές ενοικιάσεις ή έχουν δρομολογήσει μεγάλες οικοδομικές πρωτοβουλίες. Όμως όσοι συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χρειάζονται απεγνωσμένα καθοδήγηση από την ΕΕ για να καταλήξουν σε μια συντονισμένη απάντηση στην κρίση.

Παρόλο που η στέγαση δεν αποτελεί, επισήμως, αρμοδιότητα της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα πέρυσι και δημιούργησε τον ρόλο του επιτρόπου στέγασης του μπλοκ, ο οποίος έχει αναλάβει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αύξηση του αποθέματος οικονομικά προσιτών κατοικιών στην Ευρώπη το 2026. Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τώρα επίσης μια Επιτροπή Στέγασης, η οποία αναλύει πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος σε όλο το μπλοκ.

Οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν πολλές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Περισσότεροι από τους μισούς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να διατεθούν περισσότερα χρήματα από την ΕΕ για την κατασκευή κατοικιών μέσω προγραμμάτων που θα επιτρέψει στις χώρες - μέλη να χρησιμοποιήσουν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιφερειακά κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν επίσης την αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διατεθούν περισσότερα δημόσια χρήματα για την κατασκευή κοινωνικών και οικονομικά προσιτών κατοικιών. Και ζητούν ολοκληρωμένους κανονισμούς της ΕΕ για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων που, όπως λένε, επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Ζητήματα εμπιστοσύνης

Οι δήμαρχοι που ερωτήθηκαν από το Eurocities δηλώνουν ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί παραμένουν ένα σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων τους.

Καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος συνεχίζουν να θέτουν τους δήμους υπό πίεση, πολλοί τοπικοί ηγέτες εκφράζουν απογοήτευση προς τις εθνικές διοικήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πόλεων στα δημόσια κονδύλια.

Η απογοήτευση αυτή μπορεί να εξηγήσει γιατί λιγότεροι από τους μισούς δημάρχους που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τις εθνικές αρχές. Οι τοπικοί ηγέτες φαίνεται να δυσανασχετούν με την αντιληπτή απώλεια της αυτονομίας των δήμων -αποτέλεσμα του αυξημένου συγκεντρωτισμού πολλών χωρών της ΕΕ- και παραπονιούνται ότι οι πολιτικοί επιβάλλουν αποφάσεις «από πάνω προς τα κάτω».

Ωστόσο, ενώ οι ερωτηθέντες φαίνεται να μην έχουν εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις που θεωρούν ότι δεν έχουν επαφή με τις τοπικές ανησυχίες, θεωρούν τους αξιωματούχους της ΕΕ στις μακρινές Βρυξέλλες ως αξιόπιστους εταίρους. Όπως είναι αναμενόμενο, η εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα του μπλοκ ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής των δήμων στα προγράμματά τους. Αλλά, συνολικά, οι τοπικοί ηγέτες εκτιμούν τις προσπάθειες της ΕΕ να συνεργαστεί με τους δημάρχους και να παράσχει δημόσια χρηματοδότηση για τοπικά έργα.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των δημάρχων που συμμετείχαν δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ. Αυτό τους διαφοροποιεί από τους ψηφοφόρους τους: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, μόνο το 62% των πολιτών της ΕΕ εκφράζει παρόμοια εμπιστοσύνη στη θετική εξέλιξη του μπλοκ.

Το θετικό συναίσθημα μπορεί να οφείλεται στην άμεση αλληλεπίδραση των δημάρχων με τα θεσμικά όργανα του μπλοκ, καθώς και στην επίγνωσή τους για το πόσα χρήματα της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων και υποδομών. Υπογραμμίζουν επίσης, τις δυνατότητες των δημάρχων ως υποστηρικτών του ευρωπαϊκού εγχειρήματος - και ως σημαντικών παραγόντων στη μελλοντική ανάπτυξή του.

Πηγή: skai.gr

