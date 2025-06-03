Λιβύη: Η Βουλή συστήνει επιτροπή για τη μελέτη του «τουρκολιβυκού μνημονίου»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι σύμμαχος του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, αποφάσισε να συστήσει τεχνική επιτροπή για να μελετήσει το μνημόνιο Λιβύης-Τουρκίας που υπέβαλε η κυβέρνηση που διορίστηκε από τη Βουλή, με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, σύμφωνα με το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αμπντουλάχ Μπλιχάκ, εξήγησε ότι η απόφαση για τη σύσταση της τεχνικής επιτροπής ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής (Τρίτη) συνεδρίασης του σώματος.

Σαντάμ Χαλίφα Χαφτάρ και Γιασάρ Γκιουλέρ

Ο Μπλιχάκ δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας που υπέβαλε η κυβέρνηση Χαμάντ στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Η συμφωνία αυτή αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών και υπογράφηκε με την πρώην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, με επικεφαλής τον Φαγέζ αλ-Σάρατζ, στις 27 Νοεμβρίου 2019.



Η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία το 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των χωρών, παρόλο που οι δύο χώρες δεν είναι γείτονες. Το 2022, η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψαν μνημόνιο βασισμένο στην προηγούμενη συμφωνία που παραχωρούσε στην Τουρκία δικαιώματα εξερεύνησης στην ξηρά και στη θάλασσα.

Και οι δύο συμφωνίες καταγγέλθηκαν από την Ελλάδα και θεωρούνται ευρέως άκυρες, συμπεριλαμβανομένου - μέχρι τώρα - της Βουλής της Λιβύης, ενός αντίπαλου πόλου εξουσίας που εδρεύει στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτή η ναυτιλιακή συμφωνία αναμένεται τώρα να εγκριθεί από την κυβέρνηση του Τομπρούκ, στο πλαίσιο της προσέγγισης που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια μεταξύ του Στρατηγού Χαφτάρ και της Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι στις 4 Απριλίου ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον αντιστράτηγο Σαντάμ Χαλίφα Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Ο αντιστράτηγος Χαφτάρ βρέθηκε στην Άγκυρα κατόπιν πρόσκλησης του αρχηγού των τουρκικών χερσαίων δυνάμεων, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

