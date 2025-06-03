Αναστέλλεται η λειτουργία για Pornhub, YouPorn και Redtube στη Γαλλία

Η Aylo, η μητρική εταιρεία των πορνογραφικών ιστότοπων Youporn, Pornhub και Redtube, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναστείλει την πρόσβαση στο περιεχόμενο των πλατφορμών στη Γαλλία από αύριο Τετάρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, ανακοίνωσε σήμερα.

«Λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να αναστείλουμε την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας στη Γαλλία από αύριο το απόγευμα και να χρησιμοποιήσουμε τις πλατφόρμες μας για να απευθυνθούμε απευθείας στο γαλλικό κοινό», δήλωσε η Άλεξ Κεκέσι, αντιπρόεδρος της Aylo σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Xρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο Pornhub ή το Youporn θα δουν μια αρχική σελίδα που θα περιγράφει λεπτομερώς τη θέση της εταιρείας με μια εικόνα του πίνακα "Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό" (La Liberté guidant le peuple) του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά.

«Το Pornhub, το YouPorn και το Redtube αρνούνται να τηρήσουν το νομικό μας πλαίσιο και αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Τόσο το καλύτερο! Θα υπάρχει λιγότερο βίαιο, εξευτελιστικό και ταπεινωτικό περιεχόμενο προσβάσιμο σε ανηλίκους στη Γαλλία. Αντίο», αντέδρασε η Γαλλίδα υπουργός Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Ορόρ Μπερζέ σε ανάρτηση στο X.

Η απαίτηση για την επαλήθευση της ηλικίας ενηλικίωσης των χρηστών ισχύει από τον Μάρτιο για όλους τους ιστοτόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο στη Γαλλία, καθώς και για εκείνες που έχουν συσταθεί εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών του Διαδικτύου που επισκέπτονται πορνογραφικούς ιστότοπους, η γαλλική κυβέρνηση ακολούθησε τη λύση της μεθόδου της αποκαλούμενης "αρχής" της "διπλής ανωνυμίας". Απαιτείται η υποβολή φωτογραφίας ή εγγράφου ταυτότητας, για παράδειγμα, ώστε οι χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Η Aylo, από την πλευρά της, υποστηρίζει την επαλήθευση της ηλικίας σε επίπεδο συσκευής και λειτουργικού συστήματος. «Η Google, η Apple και η Microsoft έχουν όλες τη δυνατότητα να επαληθεύουν την ηλικία ενός χρήστη σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος ή συσκευής και να παρέχουν πληροφορίες για την ηλικία σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή εφαρμογή», τόνισε ο Σολομόν Φρίντμαν του επενδυτικού fund Ethical Capital Partners, στο οποίο ανήκει η Aylo.

«Τα μέτρα που εφάρμοσε η γαλλική κυβέρνηση είναι παράλογα, δυσανάλογα και αναποτελεσματικά», πρόσθεσε.

«Η απαίτηση από τους ιστότοπους να επαληθεύουν την ηλικία δεν έχει να κάνει με τον στιγματισμό των ενηλίκων. Πρόκειται απλώς για την προστασία των παιδιών μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γαλλίδα υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων, Κλάρα Σαπάζ.

«Αν η Aylo προτιμά να εγκαταλείψει τη Γαλλία παρά να εφαρμόσει τη νομοθεσία μας, δικό τους το πρόβλημα», είπε.

Η Aylo ισχυρίζεται ότι έχει επτά εκατομμύρια καθημερινούς επισκέπτες στη Γαλλία στις διάφορες πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνες για την προστασία των ανηλίκων από το πορνογραφικό περιεχόμενο στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες DSA. H Επιτροπή εκκίνησε επίσημες διαδικασίες κατά των πλατφορμών Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos οι οποίες είναι ύποπτες για παραβιάσεις του DSA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

