Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στην οποία παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πύλη stegasi.gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν εύκολα, με λίγα κλικ, να βρουν όλα τα προγράμματα απόκτησης, ανακαίνισης επισκευής ή αναβάθμισης κατοικίας που ταιριάζουν στο προφίλ τους, όπως και τις επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις ή διευκολύνσεις που παρέχονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Περισσότερες από 40 δράσεις ύψους 6,5 δισεκ. ευρώ για τη στέγη

Στη νέα πύλη συγκεντρώνεται για πρώτη φορά, με τρόπο φιλικό προς τον πολίτη, αναλυτική ενημέρωση για τις 43 δράσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση σχετικά με τη στέγαση, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, χωρίς κόπο ή ταλαιπωρία, να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, μέσω μίας ακόμα υπηρεσίας του ψηφιακού κράτους.

Στις δράσεις συγκαταλέγονται 21 στεγαστικά προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου 1», το «Σπίτι μου 2», το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο και όλα τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, 11 φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η απαλλαγή φόρου για ακίνητα που μεταφέρονται σε μακροχρόνια μίσθωση και 11 ρυθμιστικές ή πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως οι προσωρινοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και η αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης για την απόκτηση golden visa.

Εξατομικευμένη ενημέρωση για κάθε πολίτη

Κάθε επισκέπτης της πύλης stegasi.gov.gr μπορεί να συμπληρώσει λίγα προσωπικά στοιχεία και η πλατφόρμα θα ετοιμάσει εξατομικευμένο κατάλογο προγραμμάτων για τα οποία πληροί όλα τα κριτήρια και είναι εν δυνάμει δικαιούχος.

Η πλατφόρμα υπολογίζει επίσης το ποσό που μπορεί να εξοικονομήσει κάθε ενδιαφερόμενος εάν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που ταιριάζει στο προφίλ του, ενώ ο χρήστης από την πλευρά του μπορεί να ρυθμίσει διάφορες παραμέτρους ώστε να προσαρμόσει τις παροχές του προγράμματος στις ανάγκες του. Τέλος, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αρχίσει την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Η διαδικασία αναζήτησης προγραμμάτων που ταιριάζουν στο προφίλ κάθε πολίτη θα γίνει ακόμα απλούστερη και ταχύτερη το επόμενο διάστημα, καθώς θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της πύλης stegasi.gov.gr με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Στη νέα πλατφόρμα θα αναρτάται κάθε μήνα απολογιστικό σημείωμα για την πορεία όλων των στεγαστικών πολιτικών.

Μητσοτάκης: Υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι πολίτες

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Θυμάμαι την επίσκεψή μας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μία μέρα πριν γεννήσει η Υπουργός, και τότε είχαμε συμφωνήσει ότι θα μας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη μία γενική πλατφόρμα ενημέρωσης για όλες τις πρωτοβουλίες, τα προγράμματα και τις λοιπές παρεμβάσεις που η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει γύρω από το στεγαστικό ζήτημα. Και πράγματι είναι πολλές αυτές οι πρωτοβουλίες, 43 τον αριθμό, ύψους 6,5 δισ. ευρώ.

Όλες αυτές, τώρα, εμφανίζονται σε αυτή την πολύ καλαίσθητη και λειτουργική ψηφιακή πύλη την οποία μας παρουσιάσατε.

Να σταθώ κι εγώ στη μεγάλη σημασία που αποδίδω στη χρηστικότητά της: ο πολίτης μπορεί να μπαίνει να βάζει τα βασικά του στοιχεία και στη συνέχεια η πλατφόρμα αυτόματα να του προτείνει προγράμματα τα οποία μπορεί να τον ή να την ωφελήσουν.

Νομίζω ότι είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη πρωτοβουλία, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το εύρος των παρεμβάσεων, πολλές από τις οποίες δεν είναι, δυστυχώς, γνωστές στους πολίτες. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν.

Οι πολίτες γνωρίζουν κατά κανόνα τις εμβληματικές μας πρωτοβουλίες, τα προγράμματα «Σπίτι μου 1», «Σπίτι μου 2», αλλά υπάρχουν πολλές άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τις επισκευές των σπιτιών από δάνεια, επιδοτήσεις, πολλά φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνονται σε ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Όλα αυτά τώρα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την πλατφόρμα και με πολύ εύκολο και χρηστικό τρόπο μπορούν οι πολίτες να αναζητούν τις πληροφορίες που τους αφορούν.

Προφανώς η κυβέρνηση συνεχίζει να εστιάζει με πολύ μεγάλη έμφαση πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης.

Σημαντική η πρωτοβουλία αυτή η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό σχετικά με την επιστροφή του ενός ενοικίου σχεδόν σε όλους τους ενοικιαστές της χώρας, που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ως ένα μόνιμο μέτρο στήριξης ειδικά των νέων συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Αλλά, προφανώς, επειδή η αγορά αυτή είναι μία δυναμική αγορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε και διαρκή στοιχεία τα οποία να τα επεξεργαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας στον τρόπο με τον οποίον η ίδια η αγορά αντιδρά σε αυτές.

Γι’ αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό και αυτό το ωραίο newsletter το οποίο έχετε συμπεριλάβει στην πλατφόρμα, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση για την εκτέλεση των πρωτοβουλιών μας και πιστεύω ότι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να διανθιστεί στο μέλλον και με πραγματικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές και την πορεία της αγοράς, διότι στα ζητήματα αυτά υπάρχει και αρκετή παραπληροφόρηση και είναι καλό να μιλούμε όλοι με τα ίδια βασικά δεδομένα.

Οπότε, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και κυρίως για την ταχύτητα με την οποία την υλοποιήσατε. Υλοποιήθηκε εντός 40 ημερών κι αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, θα έλεγα, ενθαρρυντικό για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δρομολογούμε τέτοιες πρωτοβουλίες με μεγάλη ταχύτητα».

Μιχαηλίδου: Η επόμενή μας ιδιαίτερη κίνηση ως προς την αύξηση της προσφοράς είναι η κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε με τη σειρά της: «Ξεκινήσαμε, με πολύ ουσιαστική βοήθεια από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον Υπουργό, τον κ. Παπαστεργίου, μια πλατφόρμα στην οποία εμπεριέχεται όλο το κυβερνητικό έργο για τις στεγαστικές πολιτικές.

Κάθε φορά, αυτό που λέμε και μαζί σας και με τον Αντιπρόεδρο είναι ότι είναι πάρα πολλές οι πολιτικές, για την ακρίβεια έχουμε 43 διαφορετικές δράσεις, είναι διυπουργικές -αυτή τη στιγμή αφορούν σε πέντε Υπουργεία και αυτά πολλαπλασιάζονται- και πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν θυμόμαστε ακριβώς τα χαρακτηριστικά τους, για να μην πω δεν θυμόμαστε και κάποιες από αυτές.

Οπότε τις συλλέξαμε όλες, τις βάλαμε σε ένα portal, το οποίο το κάναμε όσο πιο απλό, όσο πιο φιλικό και όσο πιο προσβάσιμο γίνεται. Και λέγοντας προσβάσιμο, βέβαια είναι και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία.

Εδώ συγκαταλέγονται 43 προγράμματα, εν τω συνόλω 6,5 δισεκατομμυρίων, πέντε συναρμόδια Υπουργεία: έχουμε βεβαίως το ΥΚΟΙΣΟ, το Μεταναστευτικής, το Παιδείας, το Οικονομικών και το Περιβάλλοντος. Και 12 φορείς υλοποίησης: από την Αναπτυξιακή Τράπεζα μέχρι τη ΔΥΠΑ και πολλούς άλλους δημόσιους φορείς.

Το όραμά μας είναι να είμαστε, κ. Υπουργέ, κ. Πρωθυπουργέ, κ. Αντιπρόεδρε, να είμαστε πιο φιλικοί στον πολίτη. Δηλαδή, να μπορεί να βλέπει αυτά που κάνουμε, να μην είναι αποσπασματικά και να τα βλέπει όλα σαν μια ενιαία στεγαστική πολιτική η οποία είναι σωστά σχεδιασμένη και συνεχώς προστίθενται μέτρα σε αυτήν, όπως η επιστροφή του 12ου ενοικίου που πριν έναν μήνα ανακοινώσατε και εσείς».

Μετά τη σύσκεψη, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε πως: «Η επόμενή μας ιδιαίτερη κίνηση ως προς την αύξηση της προσφοράς είναι η κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει η κοινωνική αντιπαροχή; Τι σημαίνει; Είναι ένας νέος όρος για όλους μας. Ότι αξιοποιεί επιτέλους το δημόσιο την λιμνάζουσα περιουσία του, δίνοντάς την με διαγωνιστικές διαδικασίες σε έναν επενδυτή ο οποίος φτιάχνει διαμερίσματα σε αυτήν. Κάποια από αυτά τα δίνει σε αγοραίες τιμές και κάποια από αυτά είναι υποχρεωμένος να τα δώσει πίσω στο Δημόσιο που τα δίνει με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά».

Όπως είπε: «Την ψήφιση του νομοσχεδίου την αναμένουμε πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι και ελπίζουμε με το εμβληματικό έργο της ΧΡΩΠΕΙ, μιας περιουσίας του δημοσίου που χρόνια λιμνάζει, να ξεκινήσουμε από το τέλος του καλοκαιριού και μετά».

Παπαστεργίου: Αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για προσβάσιμη και εύκολη τεχνολογία σε όλους

Με τη σειρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «Αξιοποιούμε κάθε πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να φέρουμε ακόμα πιο προσβάσιμη και εύκολη τεχνολογία σε όλους.

Στο stegasi.gov.gr έχουμε 43 παρεμβάσεις, 21 στεγαστικές πρωτοβουλίες, 11 φορολογικές παρεμβάσεις και 11 λοιπές παρεμβάσεις, 6,5 δισεκατομμύρια περίπου είναι το ύψος των προγραμμάτων τα οποία μας περιμένουν στο stegasi.gov.gr, να βρούμε αυτό το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες μας.

Πολύ σημαντικό, λοιπόν, όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα -και η συνεργασία με το Υπουργείο Οικογένειας ήταν πολύ άμεση- μέσα σε ελάχιστους μήνες, σε ένα έργο πλαίσιο, καταφέραμε να “βγάλουμε” μια πλατφόρμα η οποία πραγματικά έρχεται και να δώσει λύσεις και να απαντήσει σε ερωτήματα που είχαν πολίτες, που πιθανώς να ήταν δικαιούχοι και να μην μπορούσαν να βρουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει. Χαιρόμαστε πάντα να κάνουμε τέτοιες ωραίες παρεμβάσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.