Γυναίκα καταγγέλει σεξουαλική εκμετάλευση από τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι

Αγωγή κατέθεσε πρώην εργαζόμενη εναντίον του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης και δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, του Ρούντι Τζουλιάνι, για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζουλιάνι έκανε ανάρμοστα σχόλια και ανάγκασε τη Νοέλ Ντάνφι σε σεξουαλικές πράξεις καθ’ όλη τη διάρκεια που εκείνη εργαζόταν για εκείνον, από τον Ιανουάριο του 2019 ως τον Ιανουάριο του 2021.

Rudy Giuliani has been sued for $10 million by one of his former associates who has accused the former New York City mayor of sexual assault https://t.co/ututUOeJ7J pic.twitter.com/bAB3vt4cZq