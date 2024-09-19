Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα από το Βρότσλαβ της Πολωνίας ότι οι Βρυξέλλες θα χορηγήσουν βοήθεια ύψους 10 δισεκ. ευρώ, από τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που πλήττονται από τις πλημμύρες.

Η επικεφαλής της Κομισιόν συναντήθηκε στην πόλη αυτή με τους ηγέτες τεσσάρων χωρών της κεντρικής Ευρώπης που επλήγησαν από την καταιγίδα Μπόρις. Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, τις πλημμύρες και τους ισχυρούς ανέμους έχασαν τη ζωή τους 24 άνθρωποι στην Τσεχία, την Αυστρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

«Εκ πρώτης όψης, είναι δυνατόν να αποδεσμεύσουμε 10 δισεκ. ευρώ από τα Ταμεία Συνοχής για τις πληγείσες χώρες. Πρόκειται για επείγουσα αντίδραση» είπε η φον ντερ Λάιεν αφού συναντήθηκε με τους πρωθυπουργούς της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας και τον καγκελάριο της Αυστρίας. «Ήταν σπαρακτικό (…) να βλέπω την καταστροφή και την απόγνωση» που προκάλεσαν οι πλημμύρες, πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ διαθέτει δύο πιθανές πηγές βοήθειας, τα Ταμεία Συνοχής και τα Ταμεία Αλληλεγγύης, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης». «Θα χρησιμοποιήσουμε τα Ταμεία Συνοχής με ασυνήθιστο τρόπο» ώστε να μπορέσουν τα χρήματα αυτά να καλύψουν τις ανάγκες με ευελιξία, σημείωσε.

Αυτή η περιφερειακή σύνοδος διεξήχθη στο Βρότσλαβ, στη δυτική Πολωνία, μια πόλη 670.000 κατοίκων που πολιορκείται από τα νερά. Σήμερα, η στάθμη ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο της, αν και όχι τόσο όσο είχε καταγραφεί το 1997, όταν το Βρότσλαβ βίωσε καταστροφικές πλημμύρες. Ωστόσο, τα νερά μπορεί να μην υποχωρήσουν για πολλές ημέρες, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των φραγμάτων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε τους κατοίκους να μην εφησυχάζουν πιστεύοντας ότι «τα χειρότερα πέρασαν».

Η βροχή σταμάτησε σε μεγάλο μέρος της περιοχής, αλλά τα φουσκωμένα ποτάμια απειλούν ακόμη πόλεις και χωριά. Σε ορισμένα σημεία το νερό «κατέστρεψε κυριολεκτικά τα πάντα» αφήνοντας ένα τοπίο που θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» είπε ο υπουργός Υποδομών της Πολωνίας Ντάριους Κλίμτσακ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ακύρωσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του λόγω της καταιγίδας Μπόρις, δεν πήγε στη σύνοδο του Βρότσλαβ, όπως και ο Ρουμάνος ομόλογός του, λόγω της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει 2 δισεκ. ζλότι (470 εκατ. ευρώ) για τους πληγέντες, ενώ η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η βοήθεια θα φτάσει το 1 δισεκ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.