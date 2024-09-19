Άκης Σακελλαρίου: Πώς είναι μετά το χειρουργείο στο πόδι του; «Έγινα σιδερένιος» λέει ο ίδιος

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται από τη Δευτέρα ο Άκης Σακελλαρίου μετά από ένα τροχαίο που είχε με τη μηχανή του και τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο ηθοποιός βρισκόταν εν κινήση με τη μηχανή του όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο και στάθηκε πολύ τυχερός μέσα στην ατυχία του που γλίτωσε τα χειρότερα. Όπως δήλωσε ο ίδιος αρχικά ο οδηγός δεν τον είδε καν.

