Άκης Σακελλαρίου: Πώς είναι μετά το χειρουργείο στο πόδι του - «Έγινα σιδερένιος» λέει ο ίδιος

Πότε θα βγει από το νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη χθες;

Άκης Σακελλαρίου: Πώς είναι μετά το χειρουργείο στο πόδι του; «Έγινα σιδερένιος» λέει ο ίδιος

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται από τη Δευτέρα ο Άκης Σακελλαρίου μετά από ένα τροχαίο που είχε με τη μηχανή του και τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο ηθοποιός βρισκόταν εν κινήση με τη μηχανή του όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο και στάθηκε πολύ τυχερός μέσα στην ατυχία του που γλίτωσε τα χειρότερα. Όπως δήλωσε ο ίδιος αρχικά ο οδηγός δεν τον είδε καν.

