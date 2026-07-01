Ρουμανία: Ένας νεκρός από την ισχυρή καταιγίδα που ακολούθησε τον καύσωνα

Μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη ρουμανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και την πρόκληση πλημμυρών σε 20 κομητείες και όλα αυτά μετά από το έντονο κύμα καύσωνα που προηγήθηκε.

Η καταρρακτώδης βροχή έπληξε 60 τοπικές κοινότητες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απάντλησαν νερά από περισσότερες από 350 κατοικίες και 100 δρόμους, σύμφωνα με τη Γενική Επιθεώρηση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (IGSU).

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν ο δήμος του Βουκουρεστίου και η γειτονική κομητεία Ιλφόβ, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από 2.200 κλήσεις για βοήθεια, ενώ διασώστες και εξοπλισμός, όπως φορτηγά, αντλίες νερού και αλυσοπρίονα, μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές της χώρας για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Η IGSU ανακοίνωσε ότι συνολικά 988 δέντρα έπεσαν εξαιτίας της καταιγίδας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 495 οχήματα.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ρουμανία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ρουμανίας προειδοποίησε ότι η αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.