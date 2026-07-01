Ρούτε: Καθοριστικός ο ρόλος της Τουρκίας στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ενόψει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, ότι η συνάντηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη Χάγη, ενώ παράλληλα εξήρε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Ειδικότερα, ο Ρούτε, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας και στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ελήφθησαν στην προηγούμενη σύνοδο.

Μιλώντας στο Anadolu στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, πριν από τη σύνοδο της Άγκυρας στις 7-8 Ιουλίου, ο Ρούτε δήλωσε ότι η Τουρκία παραμένει ένας ζωτικής σημασίας σύμμαχος, διαθέτοντας μία από τις πιο ικανές ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και μια ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

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