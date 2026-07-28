Η 6χρονη κόρη της Ορόρα έφτασε μόνη της στα σύνορα των ΗΠΑ και για μισό χρόνο έμενε σε κέντρο φιλοξενίας παιδιών μεταναστών, ενώ η μητέρα της, που βρισκόταν ήδη στη χώρα, προσπαθούσε να πάρει την επιμέλειά της. Μαμά και κόρη επανενώθηκαν τελικά στα τέλη Μαρτίου. «Ήμασταν πανευτυχείς», ανέφερε στο Reuters η 24χρονη. Όμως αυτή η ευτυχία κράτησε λίγο, καθώς μετά από κάποιες ημέρες συνελήφθησαν και οι δύο από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης οικογενειών στο Τέξας.

Η Ορόρα και η 6χρονη κόρη της ανήκουν στα 12.000 και πλέον άτομα που συνελήφθησαν από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές κατόπιν πληροφοριών από το Γραφείο Επαναπατρισμού Προσφύγων (ORR) κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ORR ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό την επανεγκατάσταση προσφύγων που διαφεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η υπηρεσία έχει επίσης αναλάβει τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών που φτάνουν στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, όπως η κόρη της Ορόρα.

Η φροντίδα αυτών των παιδιών είχε διαχωριστεί από την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Ένας νόμος του 2008 αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει ότι τα παιδιά αυτά θα τοποθετούνταν σε λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον και θα απελευθερώνονταν το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των κηδεμόνων τους.

Αυτό σήμαινε ότι οι οικογένειες μεταναστών μπορούσαν να επανενωθούν χωρίς τον φόβο να στοχοποιηθούν από την ICE, ακόμη και αν βρίσκονταν παράνομα στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ όμως υιοθέτησε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Από τον Ιανουάριο του 2025, το ORR έχει κοινοποιήσει στην ICE περισσότερες από 460.000 «ενδείξεις» σχετικά με ασυνόδευτα παιδιά και τα μέλη των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να απειλούνται με σύλληψη ή και απέλαση.

Η Τζεν Σμάιερς, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια του ORR κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε ότι «χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα προστασίας παιδιών ως όπλο με σκοπό να κάνουν περισσότερες απελάσεις», σημείωσε.

Η ιστορία της 24χρονης μητέρας

Η Ορόρα εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια, αναζητώντας εργασία και ασφάλεια. Άφησε την κόρη της με συγγενείς στο αγροτικό χωριό τους στο Μεξικό, καθώς φοβόταν πως το παιδί ήταν πολύ μικρό για να μπορέσει να κάνει το επικίνδυνο ταξίδι μέσω της ερήμου.

Η γυναίκα βρήκε δουλειά ως οικιακή βοηθός στο Μισισιπή και τον περασμένο Αύγουστο, όπως είπε, ένας συγγενής πήγε την κόρη της στα σύνορα και την άφησε εκεί για να παραδοθεί στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης. Όπως σημειώνει το πρακτορείο, πρόκειται για μια συνηθισμένη στρατηγική μεταξύ των οικογενειών που επιδιώκουν την επανένωση.

Οι αρχές μετέφεραν το κορίτσι σε ένα κέντρο φιλοξενίας για παιδιά μεταναστών και η Ορόρα ξεκίνησε τη διαδικασία για να την πάρει πίσω. Μέσα σε 6 μήνες, έδωσε στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που έδειχναν πως δεν είχε ποινικό μητρώο, αλλά και τεστ DNA.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια σειρά επιπλέον βημάτων, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος που περνούν τα ασυνόδευτα παιδιά υπό κράτηση έχει αυξηθεί από 30 ημέρες κατά μέσο όρο το 2024 σε 194 ημέρες τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του ORR.

Την ημέρα πριν από την επανένωση με την κόρη της, η Ορόρα ανέφερε ότι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης την επισκέφτηκαν στο σπίτι της, τη ρώτησαν για το κορίτσι και της είπαν να παρουσιαστεί σε γραφείο της ICE την επόμενη εβδομάδα.

Σε εκείνο το ραντεβού, όπως διηγήθηκε, οι πράκτορες «με ρώτησαν αν είχα προβλήματα στις ΗΠΑ και απάντησα “όχι, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Το μόνο που κάνω είναι να δουλεύω”».

Σύμφωνα με τα αρχεία, η ίδια και η κόρη της τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια του ραντεβού και μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο κράτησης οικογενειών στο Ντίλεϊ του Τέξας.

Παρέμειναν εκεί για τρεις εβδομάδες και η Ορόρα αποφυλακίστηκε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, με τον όρο να παρουσιάζεται συχνά στις αρχές για έλεγχο, εν αναμονή της έκβασης της υπόθεσής της στο δικαστήριο μετανάστευσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της κράτησης και της αποφυλάκισης της Ορόρα, αναφέροντας ότι είχε παραδεχτεί ότι «εισήχθη παράνομα από τα σύνορα».

Όσο όμως βρισκόταν στο κέντρο κράτησης, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού της στο Μισισιπή την έδιωξε και πέταξε τα πράγματά της. Έτσι, μητέρα και κόρη κατευθύνθηκαν προς την Καλιφόρνια, όπου ένας φίλος προσφέρθηκε να τις φιλοξενήσει.

Ενώ αναμένουν την απόφαση, φοβούνται πως θα απελαθούν. «Η κόρη μου ξυπνάει μέσα στη νύχτα και κλαίει γιατί νομίζει πως είναι ακόμα υπό κράτηση», περιγράφει.

Τουλάχιστον, μαμά και κόρη είναι μαζί. Άλλες οικογένειες έχουν χωριστεί από την ICE.

Πηγή: skai.gr

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