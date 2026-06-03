Στη Ρουμανία τιμούν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, το όνομά του θα δοθεί σε Boeing 737

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε στις 7 Απριλίου ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ρουμανικού αθλητισμού με σημαντικές επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων.

Μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος Boeing 737 MAX με το οποίο θα ανανεωθεί ο στόλος της TAROM θα φέρει το όνομά του, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, να δίνει το παρών σε εκδήλωση του εθνικού αερομεταφορέα της Ρουμανίας.



«Η εταιρεία TAROM ολοκλήρωσε σήμερα, 3 Ιουνίου, το πρωτόκολλο για τη χρήση του ονόματος του Μιρτσέα Λουτσέσκου για το όνομα του πρώτου σύγχρονου αεροσκάφους που ανανεώνει τον στόλο της. Το αεροσκάφος Boeing 737 MAX, το πιο αποτελεσματικό στον στόλο της TAROM, θα λάβει έτσι το όνομα του προπονητή που κέρδισε εθνικούς τίτλους στη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ουκρανία και οδήγησε μια ρουμανική ομάδα στα ημιτελικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων», ανέφερε αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Να σημειωθεί πως η οικογένεια Λουτσέσκου παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης του ονόματος δωρεάν, ενώ το έγγραφο υπογράφηκε από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τη σύζυγό του, Έλενα.

«Ο πατέρας μου αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ρουμανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι το όνομά του θα φέρει ένα αεροσκάφος της TAROM είναι ένας φόρος τιμής που η οικογένειά μας δέχεται με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Ελπίζουμε ότι αυτό το αεροσκάφος θα ταξιδεύει πάντα με ασφάλεια και θα αποτελεί σύμβολο απόδοσης», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.

«Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε να ονομάσουμε το αεροσκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στον στόλο της TAROM από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Είναι, πρώτα απ' όλα, ο ισχυρότερος φόρος τιμής που θα μπορούσε να δώσει η TAROM στον σπουδαίο προπονητή. Και είναι επίσης ένα σύμβολο των αξιών που οι μεγάλοι εκπρόσωποι του ρουμανικού αθλητισμού έχουν ενσαρκώσει με την πάροδο του χρόνου: Άνθρωποι που αναδύθηκαν από μέρη και καταστάσεις όπου κανείς δεν τους έδωσε καμία ευκαιρία και οι οποίοι μέσω της εργασίας, της πειθαρχίας και ενός συνόλου σταθερών ηθικών αξιών, κατάφεραν να αποδώσουν και να δώσουν αυτοπεποίθηση σε όλους τους Ρουμάνους. Αυτές είναι επίσης οι αξίες της TAROM», σχολίασε ο Μπόγκνταν Κόστας, γενικός διευθυντής της TAROM.

Πηγή: skai.gr

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