Φιντάν: Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε ότι η πλήρης ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγικό στόχο της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επιδείξει ισχυρή βούληση προς αυτή την κατεύθυνση από την αρχή.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη χθεσινή επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη παρουσία τριών Ευρωπαίων επιτρόπων και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συνιστούν ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ αποκτούν δυναμική προς μια ολοένα και πιο εποικοδομητική κατεύθυνση, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επαφές και τα εποικοδομητικά βήματα που καταγράφονται σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν επανεκκινήσει οι διάλογοι υψηλού επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επανεκκινήσει εν μέρει τις δραστηριότητές της στην Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

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