Σημάδια ανάκαμψης καταγράφει η ναυσιπλοΐα στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αντίθετα, η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler, 28 πλοία διήλθαν τη Δευτέρα από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αριθμός που αποτελεί υψηλό τεσσάρων ημερών. Η κίνηση, ωστόσο, παρέμεινε χαμηλότερη από το μηνιαίο υψηλό των 46 πλοίων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 14 Ιουλίου.

Η αύξηση των διελεύσεων συμπίπτει με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη σημειώνουν πρόοδο και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία. Ο Τραμπ προειδοποίησε, πάντως, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επαναληφθούν εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, ενώ και το Ιράν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Από τα 12 πλοία που εισήλθαν τη Δευτέρα στην Ερυθρά Θάλασσα, τα τέσσερα ήταν πετρελαιοφόρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC, δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και ένα τύπου Aframax.

Τα δεξαμενόπλοια VLCC μπορούν να μεταφέρουν περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, τα Suezmax περίπου 1 εκατ. βαρέλια και τα Aframax περίπου 700.000 βαρέλια.

Την ίδια ημέρα, 16 πλοία εξήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα, εκ των οποίων τα 10 ήταν πετρελαιοφόρα. Επρόκειτο για τέσσερα Suezmax, τρία Aframax, δύο δεξαμενόπλοια μεσαίας χωρητικότητας και ένα VLCC.

Μεταξύ αυτών ήταν και το υπό σημαία Χονγκ Κονγκ υπερδεξαμενόπλοιο New Pearl, το οποίο μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου με προορισμό το λιμάνι Τζουσάν στην ανατολική Κίνα. Πρόκειται για το τέταρτο κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που αναχώρησε από την περιοχή αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό.

Με το σταγονόμετρο ο διάπλους του Ορμούζ

Εντελώς διαφορετική παραμένει η εικόνα στο Στενό του Ορμούζ, όπου η εμπορική κίνηση εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μόλις έξι εμπορικά πλοία διήλθαν τη Δευτέρα από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο. Ανάμεσά τους ήταν ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax που συνδέεται με το Ιράν, καθώς και ένα VLCC το οποίο εισήλθε στο Στενό με απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.

Από τα έξι πλοία, τα τέσσερα εισήλθαν στο Ορμούζ και τα δύο εξήλθαν. Την Κυριακή είχαν καταγραφεί επτά διελεύσεις, μεταξύ των οποίων τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων που συνδέονται με το Ιράν.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο θαλάσσιων περασμάτων αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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