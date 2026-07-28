Ινδία: Το «κίνημα των κατσαρίδων» απειλεί με νέες μαζικές διαδηλώσεις μετά τις συλλήψεις φοιτητών

Το φοιτητικό κίνημα Cockroach Janta (CJP), το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ινδία κατά των διαρροών εξεταστικών θεμάτων και των εκτεταμένων παρατυπιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, προειδοποιεί ότι θα επιστρέψει στους δρόμους, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι ότι παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

The Cockroach Janta Party in India have started as a joke, but it's become a serious movement.



It's clear that a big chunk of India's youth is fed up with the Indian political elites.



The Indian elites are now doing what they always do: Trying to squash the cockroach revolt.… July 23, 2026

Το CJP, που απέκτησε πανεθνική απήχηση μέσα από τις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, υποστηρίζει ότι εκατοντάδες φοιτητές εξακολουθούν να συλλαμβάνονται ή να υφίστανται αστυνομικές διώξεις, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ληφθούν αντίποινα σε βάρος των διαδηλωτών.

Συλλήψεις σε πολλές πολιτείες

Σύμφωνα με το κίνημα, έχουν κατατεθεί δικογραφίες και έχουν γίνει συλλήψεις στο Δελχί, το Άσαμ, τη Δυτική Βεγγάλη και το Μπιχάρ, περιοχές όπου κυβερνά το Bharatiya Janata Party (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Το περασμένο Σάββατο το CJP είχε αναστείλει τις κινητοποιήσεις, έπειτα από την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν (Dharmendra Pradhan) και τις διαβεβαιώσεις κορυφαίων στελεχών του BJP ότι δεν θα υπάρξουν ποινικές διώξεις εναντίον των φοιτητών.

Ωστόσο, τη Δευτέρα το κίνημα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της.

«Αν η κυβέρνηση δεν σεβαστεί τη συμφωνία και δεν απελευθερώσει όλους όσοι έχουν συλληφθεί ή κρατούνται, θα αναγκαστούμε να επανεκκινήσουμε τις διαμαρτυρίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του CJP, Ασουτός Ράνκα (Ashutosh Ranka).

Σύμφωνα με την οργάνωση, τουλάχιστον 100 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ αρκετοί αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που δεν επιτρέπουν την αποφυλάκιση με εγγύηση.

Modi regime has failed to agree to all the demands of Cockroach Janta party and the young Gen Z protestors still in action against the Modi regime. Modi regime has totally failed to achieve peace in its own land. Young protestors giving the BJP government a tough time. pic.twitter.com/VjpbxoJif7 — Asian Defense Observer (@AsianDef90) July 28, 2026

Πίεση στις αρχές και έρευνα για αστυνομική βία

Η πρόεδρος της Πανινδικής Φοιτητικής Ένωσης, Νέχα Μπόρα (Neha Bora), η οποία αναδείχθηκε σε μία από τις βασικές φυσιογνωμίες του κινήματος, μετέβη στο Μπιχάρ προκειμένου να ζητήσει την απόσυρση όλων των ποινικών διώξεων κατά των διαδηλωτών.

Στην ίδια πολιτεία, ένας αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε υπηρεσιακό τυφέκιο κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάλυσης φοιτητικής διαδήλωσης.

Στη Δυτική Βεγγάλη, όπου το BJP βρίσκεται πλέον στην εξουσία, ο πρωθυπουργός της πολιτείας Σουβέντου Αντικάρι (Suvendu Adhikari) υποστήριξε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις ήταν μουσουλμάνοι, ενώ αρκετοί διαδηλωτές διώκονται βάσει νέας, ιδιαίτερα αυστηρής, νομοθεσίας.

Παράλληλα, το CJP ανακοίνωσε τη δημιουργία νομικού ταμείου, με στόχο την κάλυψη των δικαστικών εξόδων όσων αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

Ένα κίνημα που εξαπλώθηκε σε όλη την Ινδία

Το κίνημα δημιουργήθηκε τον Μάιο από τον 30χρονο απόφοιτο δημοσίων σχέσεων Abhijeet Dipke και μέσα σε λίγους μήνες απέκτησε εκατομμύρια υποστηρικτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, στην πλειονότητά τους φοιτητές, διαδήλωσαν στο Νέο Δελχί και σε πολλές ακόμη πόλεις, απαιτώντας την παραίτηση του υπουργού Παιδείας και συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι μεγαλύτερες συγκρούσεις σημειώθηκαν στις 20 Ιουλίου, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν από το Jantar Mantar προς το ινδικό κοινοβούλιο. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και γκλομπ για να διαλύσει το πλήθος, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένα επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις.

Πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Μόντι

Οι κινητοποιήσεις θεωρούνται από πολλούς αναλυτές η μεγαλύτερη έκφραση κοινωνικής αμφισβήτησης που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι τα τελευταία χρόνια. Η παραίτηση του υπουργού Παιδείας αποτέλεσε την πρώτη αποχώρηση κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε από ένα μαζικό λαϊκό κίνημα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας, έπειτα από προσφυγή που καταγγέλλει υπέρμετρη αστυνομική βία στις κινητοποιήσεις του Δελχί, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στην ειρηνική και νόμιμη διαμαρτυρία προστατεύεται πλήρως από το Σύνταγμα της χώρας.

Το θέμα κυριάρχησε και στις εργασίες του ινδικού κοινοβουλίου, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την αστυνομική καταστολή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος, ενώ κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους εμπλέκονται σε διαρροές θεμάτων και άλλες μορφές εξεταστικής απάτης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.