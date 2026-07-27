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«Μαφία των Χανίων»: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής Τοξικολογίας

Ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο καθηγητής Τοξικολογίας

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Ιατροδικαστές

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας. Στις 19:00 αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση.

Οι δύο επιστήμονες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο της έρευνας ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα διαφθοράς στα Χανιά.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κατηγορία για δωροληψία κατ' εξακολούθηση, καθώς φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις.

Η δικογραφία αφορά τη δράση της αποκαλούμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός κυκλώματος στο οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί αξιωματούχοι.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν παράνομων αμοιβών.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χανιά ιατροδικαστής
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