Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές μετά από πυρκαγιά

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές, έπειτα από τη διακοπή που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, η κυκλοφορία των συρμών έχει επανέλθει και αναμένεται σταδιακά να ομαλοποιηθούν τα δρομολόγια στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αθήνας.
Νωρίτερα, από τις 13:03, είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής. Ως αποτέλεσμα, αρκετά δρομολόγια του Προαστιακού πραγματοποιήθηκαν με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.
Η Hellenic Train ανέφερε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού βρισκόταν σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ασφαλής κυκλοφορία των συρμών.
Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα
Μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, τα δρομολόγια επανέρχονται σταδιακά στην κανονική τους λειτουργία. Ωστόσο, η Hellenic Train επισημαίνει ότι ενδέχεται να παρατηρηθούν πρόσκαιρες καθυστερήσεις μέχρι την πλήρη εξομάλυνση της κυκλοφορίας στο δίκτυο του Προαστιακού.
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