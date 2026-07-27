Ζώδια: Η Πανσέληνος δοκιμάζει σχέσεις και ισορροπίες – Τι προβλέπει ο Κώστας Λεφάκης

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Βρίσκεστε στην αρχή μιας περιόδου που θα σας φέρει αρκετές ευκαιρίες για να γνωρίσετε καινούριους ανθρώπους, να ασχοληθείτε με ουσιαστικότερα θέματα της ζωής σας και να αποκτήσετε νέους σκοπούς. Η Πανσέληνος στον άξονα Υδροχόου - Λέοντα θα ενισχύσει τις φιλοδοξίες σας, τα όνειρα για ζωή, την αποτελεσματικότητα στα επαγγελματικά σας, αλλά και θα σας χαρίσει, έστω και πρόσκαιρα τον ηγετικό ρόλο σε ένα ζήτημα που σας ενδιαφέρει και είναι τώρα σε εξέλιξη.

Ταύρος

Θα πρέπει, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση να σταθμίσετε σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών σας και να καταλήξετε στην ανανέωση μίας παλιάς σας σχέσης ή στην εδραίωση κάποιας καινούριας που φαίνεται να υπόσχεται πολλά. Η Πανσέληνος της Τετάρτης επηρεάζει την κανονικότητα που θεωρείτε ότι ακολουθεί το σύστημα που υποστηρίζετε. Ένα οικογενειακό πρόβλημα μπορεί να γίνει αφορμή να στεναχωρηθείτε ή να χρειαστεί να βοηθήσετε σε μία ξαφνική αναποδιά.

Δίδυμοι

Μην διακινδυνεύετε ένα δεσμό σας αν δεν είστε σίγουροι ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν και μην ξεχνάτε ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πολύ, ιδιαίτερα όταν αφορά τα αισθηματικά. Η Πανσέληνος της Τετάρτης στον άξονα Υδροχόου - Λέοντα σας χαρίζει ενέργεια, θέληση και αισιοδοξία, με τη διαφορά όμως, ότι αυτήν την φορά πρόκειται για ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια. Προσέξτε όμως να μην αμελείτε τυπικά ή νομικά θέματα και μην είστε υπερβολικά παρορμητικοί στις σχέσεις με ένα συγγενικό πρόσωπο.

Καρκίνος

Ακόμη δεν ήρθε ο καιρός που θα μπορείτε να κάνετε επενδύσεις χωρίς κινδύνους. Άλλωστε αυτό που τώρα σας οδηγεί δεν είναι το αντικείμενο, αλλά οι ανάγκες σας. Στο μεταξύ μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικογενειακό τομέα που πρέπει να τακτοποιηθούν με κάποια ευελιξία από μέρους σας. Η εβδομάδα της Πανσελήνου φέρνει αναστάτωση και στην κοινωνική σας ζωή, στις σχέσεις με τους φίλους αλλά και κάποιους επαγγελματικούς συνεργάτες.

Λέων

Επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας την εβδομάδα με την Πανσέληνο και δεν σας κρύβω ότι θα χρειαστούν αρκετοί κόποι για να οδηγήσετε τα πράγματα σε μία άκρη, αφού είναι φανερό ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Παρόλα αυτά οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν, ώστε να διευθετηθούν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διπλωματία έχετε, στρατηγική σκέψη διαθέτετε, άρα μόνο λίγη υπομονή χρειάζεται ακόμα!

Παρθένος

Αισθηματικά, κάτι σας βασανίζει και ο κυριότερος λόγος γι΄ αυτό είναι ότι δεν θέλετε να απομυθοποιήσετε μία κατάσταση, πράγμα που θα σας λύτρωνε κατά κάποιον τρόπο από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτά σας ταλαιπωρούν γιατί κανείς από τους δυο σας δεν έχει το θάρρος ακόμα να τα θέσει προς συζήτηση. Η Πανσέληνος της εβδομάδας όμως βοηθά να βρεθούν λύσεις και να ξεφύγετε από ένα αδιέξοδο που μόνοι σας δημιουργήσατε. Επωφεληθείτε από μια αφορμή και κάντε εσείς το πρώτο βήμα.

Ζυγός

Έχετε την τάση να κουράζεστε γρήγορα μπροστά σε ένα πρόβλημα διεκδίκησης ή διευθέτησης χρημάτων και συχνά αφήνετε να φροντίσουν άλλοι για τα δικά σας συμφέροντα. Κάτι τέτοιο τώρα θα είναι λάθος και όχι για πρώτη φορά. Η εβδομάδα της Πανσελήνου όμως φέρνει και υπόγειες ενισχύσεις εκεί που τις χρειάζεστε και καταφέρνει να αποκαταστήσει τις όποιες ισορροπίες σας ευνοούν. Αισθηματικά, δώστε ένα περιθώριο στον εαυτό σας να σκεφτεί και στον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει να εκδηλωθεί.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος της εβδομάδας βοηθά στη διευθέτηση ενός οικονομικού θέματος που έχετε παραμελήσει, καθώς τα προσωπικά σας είχαν την προτεραιότητα. Οι επαγγελματικές σας προοπτικές διαγράφονται αρκετά αισιόδοξες και είναι σίγουρο πως αν ρίξετε το βάρος στην εργασία σας θα ανταμειφθείτε ηθικά και υλικά. Προσέξτε λίγο κάποιες ευαίσθητες και ταλαιπωρημένες σας σχέσεις με ανθρώπους που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Τοξότης

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας προμηνύεται ευχάριστη σε πολλούς τομείς, όσο και ουσιαστικοί. Οι περισσότεροι επιστρέφετε στη διάθεση για περιπέτεια και ανατρέπετε κάποιες πιεστικές καταστάσεις της ζωής σας. Ορισμένοι μάλιστα θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες στην εργασία και θα υπερασπιστείτε ένα σχέδιο που περιέχει αρκετή δόση ρίσκου. Η δημιουργικότητα σας πάντως είναι πολύ μεγάλη και η απόδοση στην εργασία σας καταπληκτική.

Αιγόκερως

Όσοι έχετε διάθεση να δείτε τη ζωή πιο σοβαρά και έχετε διδαχθεί σωστά από τα λάθη του παρελθόντος έχετε και κάθε πιθανότητα να βρείτε τον άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στα ιδανικά σας. Η Πανσέληνος της εβδομάδας μπορεί να φωτίζει κάποιες αδυναμίες σας, αλλά ταυτόχρονα σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε αυτά που πρέπει και αυτά που μπορείτε να κάνετε. Ακόμη μην είστε υπερβολικά απαιτητικοί από τους συνεργάτες ή τους δικούς σας.

Υδροχόος

Η εβδομάδα της Πανσελήνου είναι πιο απαιτητική απέναντί σας, αλλά σας βοηθά να ανακτήσετε την χαμένη σας αυτοπεποίθηση και να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Αισθηματικά, η κατάσταση παραμένει λίγο αγχώδης. Οι εναλλαγές των ωραίων στιγμών με εκείνες της αμφιβολίας σας έχουν κουράσει, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή για να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Στον οικονομικό τομέα χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός, αντιμετώπιση πιέσεων από την οικογένεια και καλύτερος προγραμματισμός.

Ιχθύς

Επαγγελματικά, τολμήστε όχι μόνο να κουραστείτε και να ρισκάρετε, αλλά να αγαπήσετε την οργάνωση και την αφοσίωση σε αυτό που κάνετε ακόμη και αν, προς το παρόν, δεν είναι αυτό που θέλετε. Η εβδομάδα της Πανσελήνου σας παρακινεί να μην αφήνετε τα αισθηματικά σας προβλήματα να ανακόψουν την πορεία και την δραστηριότητα σας. Υπάρχει ακόμα ο φόβος να κάνετε κάτι βεβιασμένο που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή την ματαίωση μιας προσδοκίας σας.

Πηγή: skai.gr

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