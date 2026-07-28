Μια εκτεταμένη έκθεση δεδομένων φέρεται να σημειώθηκε στο Φεστιβάλ Tribeca, αφήνοντας προσβάσιμα περισσότερα από 666.000 αρχεία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν στοιχεία επικοινωνίας που συνδέονταν με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Την υπόθεση αποκάλυψε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας, Τζερεμάια Φάουλερ, ο οποίος υποστήριξε ότι στην απροστάτευτη βάση δεδομένων εμφανίζονταν ονόματα όπως εκείνα των Μάρτιν Σκορσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Τζένιφερ Λόρενς, Αντζελίνα Τζολί και του συνιδρυτή του Φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Το Φεστιβάλ Tribeca, πάντως, αμφισβήτησε μέρος των ευρημάτων, επιμένοντας ότι δεν εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των συγκεκριμένων καλλιτεχνών.

Massive Tribeca Fest Data Leak Exposes Jennifer Lawrence, Robert De Niro and More Celebs' Contact Info; Meet the Man Who Discovered the Files https://t.co/3JvmfwnbeW — Variety (@Variety) July 27, 2026

Περισσότερα από 666.000 εκτεθειμένα αρχεία

Ο Φάουλερ, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία Black Hills Information Security, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ιστολόγιο της ExpressVPN ότι εντόπισε συνολικά 666.369 αρχεία, με ημερομηνίες από το 2019 έως το 2026.

Όπως εξήγησε στο «Variety», ανακάλυψε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης για συσκευές και βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με μια συμβατική μηχανή αναζήτησης, αλλά, αντί για ιστοσελίδες, εντοπίζει συνδεδεμένες συσκευές, εξοπλισμό και διαδικτυακές βάσεις αποθήκευσης.

Ο φάκελος με τις 13.535 επαφές

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού φέρεται να αποτελούνταν από μη ευαίσθητα αρχεία, όπως διαφημιστικό υλικό, φωτογραφίες, δελτία Τύπου και υλικό για τα μέσα ενημέρωσης. Ο ερευνητής, ωστόσο, υποστήριξε ότι εντόπισε και ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο περιείχε έναν φάκελο με την ονομασία «contacts» και συνολικά 13.535 καταχωρίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις καταχωρίσεις εμφανίζονταν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπικοτήτων όπως οι Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Ρον Χάουαρντ, Μόργκαν Φρίμαν, Ράμι Μάλεκ, Εύα Μέντες και Μάικλ Τζ. Φοξ.

Ο Φάουλερ διευκρίνισε, πάντως, ότι ορισμένα πεδία ήταν κενά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονταν τα στοιχεία βοηθών, μάνατζερ, εκπροσώπων Τύπου ή υπευθύνων δημοσίων σχέσεων και όχι προσωπικά τηλέφωνα και email των καλλιτεχνών.

Τι απαντά το Φεστιβάλ Tribeca

Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ δήλωσε ότι δεν εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός από τα διάσημα πρόσωπα που αναφέρθηκαν στα δημοσιεύματα. «Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αποτελούνταν από δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως στοιχεία εκπροσώπων Τύπου και καλλιτεχνών, εταιρικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και άλλο υλικό που ήταν ήδη δημοσίως διαθέσιμο», ανέφερε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα δεδομένα αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα.

Κατά τον Φάουλερ, η έκθεση των δεδομένων οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος, καθώς ένα αντίγραφο ασφαλείας είχε παραμείνει στο ενεργό περιβάλλον της βάσης δεδομένων. Το συγκεκριμένο αρχείο, όπως ισχυρίστηκε, ήταν αποθηκευμένο σε απλό κείμενο και δεν ήταν κρυπτογραφημένο. Αυτό σήμαινε ότι μπορούσε να προβληθεί μέσω ενός συνηθισμένου προγράμματος περιήγησης από οποιονδήποτε εντόπιζε τη βάση.

Πηγή: skai.gr

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