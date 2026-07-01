Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι γαλλικές φυλακές βρίσκονται σε κατάσταση ασφυξίας με 88.829 κρατούμενους την 1η Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 5,2% (4.400 κρατούμενοι) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο αριθμός των λειτουργικών θέσεων στις φυλακές ήταν 63.237 την ίδια ημερομηνία, αύξηση μόλις 1,1% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε σοβαρό υπερπληθυσμό.

Ο αριθμός των κρατουμένων που αναγκάζονται να κοιμούνται σε ράντζα ή στο πάτωμα έφτασε τους 7.608, αυξημένος κατά 32,1% σε σύγκριση με την 1η Ιουνίου 2025.

Το ποσοστό υπερπληθυσμού σε φυλακές με βραχυπρόθεσμους ή υπόδικους κρατούμενους ανέρχεται στο 173,2%, ενώ το συνολικό ποσοστό υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι 140,5%.

Σε κατάσταση ασφυξίας βρίσκονται γαλλικές φυλακές όπου με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπήρχαν την 1 Ιουνίου 88.829 κρατούμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των κρατουμένων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,2% (4400 κρατούμενοι), ενώ ο αριθμός των λειτουργικών θέσεων στις γαλλικές φυλακές ήταν 63.237 την 1η Ιουνίου (+1,1% σε ετήσια βάση).

Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι ο αριθμός των κρατουμένων που κοιμούνται σε ράντζα, ή σε στρώματα στο πάτωμα, έφτασε τους 7.608, σημειώνοντας αύξηση 32,1% σε σύγκριση με την 1η Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό υπερπληθυσμού των φυλακών έφτασε το 173,2% σε φυλακές που κρατούνται άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε βραχυπρόθεσμες ποινές ή είναι υπόδικα. Το συνολικό ποσοστό υπερπληθυσμού στις γαλλικές φυλακές ήταν 140,5% την 1η Ιουνίου του περασμένου έτους.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι διευθυντές των φυλακών έχουν κατ' επανάληψη καταγγείλει τον τελευταίο καιρό ότι το γαλλικό σωφρονιστικό βρίσκεται σύστημα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Οι καθημερινές συνέπειες είναι εξαιρετικά προβληματικές αφού οποιοσδήποτε υπερπληθυσμός σημαίνει ότι το προσωπικό των φυλακών δεν είναι σε θέση να κάνει σωστά τη δουλειά του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών (SNDP-CFDT) Φλαβί Ραούλτ. Η Γαλλία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Εξάλλου στα τέλη Ιανουαρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλε την κατάσταση των γαλλικών φυλακών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να γίνουν «ανθρώπινες αποθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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