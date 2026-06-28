Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του στο Λα Χούλπε, μια κοινότητα κοντά στις Βρυξέλλες.

Relief from the heat as heavy rain and continuous lightning light up the skies over Brussels, Belgium. pic.twitter.com/T4KGSEBwld — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 28, 2026

Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν… Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να βοηθήσουν σε σχεδόν 100 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βελγική πρωτεύουσα, «ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βάλτερ Ντέριουβ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ολόκληρη η χώρα επλήγη από αυτές τις καταιγίδες, που συνοδεύονταν από κεραυνούς και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Βελγίου, ριπές ανέμου ταχύτητας 108 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την εκκένωση χθες το βράδυ του Φεστιβάλ Couleur Café, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Anderson .Paak και Danny Ocean. Μια συναυλία της Κέιτι Πέρι επίσης ακυρώθηκε σε ένα φεστιβάλ στη Φλάνδρα.

Από αύριο καταιγίδες και στη Γερμανία

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) στη Γερμανία και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο.

Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση. Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα BILD.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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