Κρεμλίνο: Επίθεση κατά Ιράν το ουκρανικό χτύπημα σε πλοίο στην Κασπιά Θάλασσα

Το Κρεμλίνο δηλώνει πως η επίθεση της Ουκρανίας εναντίον ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα θα πρέπει να θεωρηθεί επίθεση εναντίον του ίδιου του Ιράν και πρόσθεσε ότι καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να εξαλειφθεί η απειλή που εγείρει το Κίεβο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε το Σάββατο την ουκρανική επίθεση, καταγγέλλοντας ότι προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ένας δεύτερος.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήγησε ότι το Κίεβο έπληξε πλοία που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές στρατιωτικού φορτίου που σχετίζεται με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε σήμερα ότι η Ουκρανία μεγαλώνει το γεωγραφικό εύρος των «τρομοκρατικών της επιθέσεων».

Παράλληλα ο Πεσκόφ κατηγόρησε το Κίεβο ότι ανατίναξε τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream - κάτι που η Ουκρανία αρνείται - και ότι πλήττει τα συμφέροντα του Καζακστάν στοχοθετώντας τις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου CPC, μέσω των οποίων εξάγεται σχεδόν το σύνολο του πετρελαίου του Καζακστάν και συνδέει τη χώρα με τη Ρωσία.

«Αυτή η απειλή πρέπει να εξουδετερωθεί και σίγουρα να καταστραφεί», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.



Πηγή: skai.gr

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