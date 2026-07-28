Γκουτέρες: Θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζει «ισχυρή δέσμευση» για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο.

Ο Γκουτέρες αναφέρει ότι η προοπτική επίλυσης εξαρτάται από τους λαούς της Κύπρου και τις εγγυήτριες δυνάμεις, υπονοώντας και την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει την ανάγκη για «καλά νέα» και χαρακτηρίζει την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ ως ένδειξη αφοσίωσης στην επίλυση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

«Ισχυρή δέσμευση» για να υπάρξει «επιτέλους λύση» δίνει ο Γκουτέρες από την Κύπρο. Ο ΓΓ του ΟΗΕ αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τους Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Την πρόθεση του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τους ανθρώπους της Κύπρου και να δείξει «ισχυρή δέσμευση για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να υπάρξει επιτέλους λύση στην Κύπρο» εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις πρώτες δηλώσεις της διήμερης του επίσκεψης στο νησί.

Πηγή: Deutsche Welle

Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κύριος Γκουτέρες έβαλε στο κάδρο εμμέσως και την Τουρκία, λέγοντας πως η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού «εξαρτάται από τους λαούς αλλά και από τις εγγυήτριες δυνάμεις». Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη της Κύπρου αλλά και της διεθνούς κοινότητας «για καλά νέα» και χαρακτήρισε την επίσκεψη Γκουτέρες ως «σαφή ένδειξη της αφοσίωσής του στην επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».Στους δρόμους ΤουρκοκύπριοιΜετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Αντόνιο Γκουτέρες μετέβη στα κατεχόμενα για να συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε σημεία της διαδρομής του Γκουτέρες προς το λεγόμενο «Προεδρικό Μέγαρο» συγκεντρώθηκαν μέλη επαναπροσεγγιστικών ομάδων, για να στείλουν μηνύματα υπέρ της λύσης του Κυπριακού.Από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είδε πανό με συνθήματα που τον καλούσαν να αναλάβει δράση για το Κυπριακό. «Τα 60 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Θέλουμε να δούμε την ειρήνη πριν πεθάνουμε» αναγραφόταν σε ένα μεγάλο πανό μετά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, ενώ δεκάδες πλακάτ ανέγραφαν τη λέξη ειρήνη στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά.Κοινές συναντήσεις ενόψειΗ επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα συνεχιστεί με κοινές συναντήσεις του με τους ηγέτες της Κύπρου. Απόψε είναι προγραμματισμένο ιδιωτικό δείπνο με τη συμμετοχή των δύο ηγετών, ενώ αύριο το πρωί ο κύριος Γκουτέρες θα δει τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν στα γραφεία του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα στον χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και ακολούθως θα αναχωρήσει από την Κύπρο μαζί με τη συνοδεία του.

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