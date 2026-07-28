Περίπου 20 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, η οποία επέστρεψε από το Σίδνεϊ ως παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Συγγενείς, φίλοι και μικροί αθλητές που ασχολούνται με το άθλημα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς, οι οποίοι πρόσθεσαν ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο για την υποδοχή της ομάδας, χαρακτήρισε την υδατοσφαίριση «εθνικό άθλημα».

«Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είναι ένα άθλημα που μας έχει κάνει περήφανους διαχρονικά. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, περιμένουμε τέτοιες επιτυχίες. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά, άνδρες και γυναίκες, που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα το άθλημα.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτούς τους αθλητές και ήδη το κάνουμε. Δημιουργούμε υποδομές που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με στόχο κάθε νομός να αποκτήσει αθλητικές δεξαμενές, ώστε να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο ο υγρός στίβος», σημείωσε.

Ο κ. Βρούτσης συνεχάρη τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο, την ομοσπονδία αλλά και τις οικογένειές τους.

«Βλέπω κάθε χρόνο την αγωνία, την προσπάθειά τους και το ελληνικό φρόνημα με το οποίο αγωνίζονται για το εθνόσημο. Πολλά συγχαρητήρια», ανέφερε.

Κάκαρης: «Πήραμε το πρώτο χρυσό, τώρα θέλουμε κι άλλο»

Ο διεθνής πολίστας Κώστας Κάκαρης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ.

«Ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στα μετάλλια και, δόξα τω Θεώ, τις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη δουλειά, ώστε να παραμένουμε στα μετάλλια και όσο γίνεται στην κορυφή», είπε.

Αναφερόμενος στην πίεση που συνοδεύει τις μεγάλες διοργανώσεις, τόνισε:

«Τη μεγαλύτερη πίεση τη βάζουμε εμείς στους εαυτούς μας, γιατί κανείς δεν θέλει περισσότερο από εμάς να κατακτήσουμε το χρυσό. Τώρα ήρθε το πρώτο χρυσό και θέλουμε κι άλλο. Δεν είναι εύκολο, δεν αρκεί να το λες, αλλά πιστεύω ότι με ακόμη περισσότερη δουλειά μπορούμε να το καταφέρουμε».

Βλάχος: «Το χρυσό ήρθε στην κατάλληλη στιγμή»

Από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος χαρακτήρισε το χρυσό μετάλλιο δικαίωση μιας μακρόχρονης και συνεπούς πορείας.

«Νιώθουμε ότι είμαστε μια πολύ συνεπής ομάδα. Σχεδόν κάθε χρόνο κατακτούμε ένα μετάλλιο, με εξαίρεση το 2024. Αυτό δείχνει ότι κάνουμε πολλά πράγματα σε πολύ υψηλό επίπεδο», ανέφερε.

Όπως είπε, η κατάκτηση της κορυφής ήρθε την κατάλληλη στιγμή.

«Δεν ξέραμε πότε θα ερχόταν το χρυσό. Αν καθυστερούσε κι άλλο, ίσως να γινόταν εμμονή και η εμμονή λειτουργεί αρνητικά. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, ενόψει των δύο επόμενων πολύ σημαντικών χρόνων μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιτυχία αυτή θα απελευθερώσει αγωνιστικά την ομάδα.

«Το χρυσό μάς έδειξε τον δρόμο. Είδαμε πώς φτάνεις, μέσα από αποτυχίες και προσπάθεια, στην κορυφή. Από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, χωρίς να κουβαλάμε το ερώτημα "πότε θα πάρουμε το χρυσό"», είπε.

Ο Θοδωρής Βλάχος επανέλαβε ότι η φιλοσοφία της ομάδας παραμένει σταθερή.

«Έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιστρέφουμε από κάθε μεγάλη διοργάνωση με ένα μετάλλιο, ανεξαρτήτως χρώματος. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για το άθλημά μας. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ίδιους ρυθμούς, να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και να διεκδικούμε κάθε χρόνο την κορυφή».

Τέλος, στάθηκε στο μεγάλο βάθος που διαθέτει πλέον η Εθνική ομάδα.

«Η δεξαμενή της Εθνικής δεν είναι μόνο οι 14 παίκτες που αγωνίζονται σήμερα. Υπάρχουν περίπου 20 αθλητές που διεκδικούν θέση και κάθε φορά αποδεικνύεται ότι η ομάδα μπορεί να παραμένει στο ίδιο ή και σε καλύτερο επίπεδο. Αυτό δημιουργεί μεγάλο συναγωνισμό. Για μένα είναι πονοκέφαλος, αλλά για την ομάδα είναι ό,τι καλύτερο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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