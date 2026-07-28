«Μπλόκο» της ΕΕ στα κινεζικά νήματα πολυαμιδίου με δασμούς έως 67,5%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ στα νήματα πολυαμιδίου που παράγονται στην Κίνα, με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δασμοί διαμορφώνονται από 60% έως 67,5%, μετά την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα νήματα πολυαμιδίου χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ η αγορά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 454,28 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο ευρωπαϊκός κλάδος παραγωγής νημάτων πολυαμιδίου απασχολεί περίπου 2.000 εργαζομένους.



Πηγή: skai.gr

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