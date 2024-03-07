Ρώσος στρατηγός προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να κλιμακωθεί στην Ευρώπη

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματικός προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη και δήλωσε πως αυξάνεται «σημαντικά» η πιθανότητα να εμπλακούν οι δυνάμεις της Μόσχας σε μια νέα σύγκρουση.

Ο στρατηγός Βλαντίμιρ Ζαρούντνιτσκι, επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έκανε τα σχόλια αυτά σε άρθρο του για την έκδοση του υπουργείου Άμυνας «Στρατιωτική Σκέψη», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Η πιθανότητα μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία -από την αύξηση αυτών που συμμετέχουν σε 'πληρεξούσιες δυνάμεις', οι οποίες χρησιμοποιούνται για στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, μέχρι έναν ευρείας κλίμακας πόλεμο στην Ευρώπη- δεν μπορεί να αποκλεισθεί», δήλωσε ο Ρώσος στρατηγός, σύμφωνα με το RIA.

«Η κύρια πηγή στρατιωτικών απειλών εναντίον του κράτους μας είναι η αντιρωσική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, οι οποίοι διεξάγουν ένα νέο τύπο υβριδικού πολέμου για να εξασθενήσουν τη Ρωσία με κάθε δυνατό τρόπο, να περιορίσουν την κυριαρχία της και να καταστρέψουν την εδαφική ακεραιότητά της», φέρεται να δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ζαρούντνιτσκι.

«Η πιθανότητα το κράτος μας να συρθεί σκόπιμα σε νέες στρατιωτικές συγκρούσεις αυξάνεται σημαντικά», τόνισε.

Ο Ζαρούντνιτσκι υποστήριξε πως πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που η Ρωσία οργανώνει τις ένοπλες δυνάμεις και την ασφάλειά της, πρόσθεσε το RIA, μεταξύ άλλων δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο να ανταποκρίνεται σ' αυτές που αποκάλεσε φιλικές χώρες ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας και να ενώσει το σύνολο της ρωσικής κοινωνίας γύρω από τις αμυντικές ανάγκες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

