Παρατείνονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα - «Αγώνας δρόμου» για συμφωνία πριν το Ραμαζάνι

Διεθνείς μεσολαβητές συνεχίζουν τις «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί συμφωνία ανακωχής με διάρκεια 40 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου την καθημερινότητα του άμαχου πληθυσμού ορίζουν η πείνα και ο θάνατος, έπειτα από πέντε μήνες πολέμου.

Στις συνομιλίες στο Κάιρο οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος ελπίζουν να κλειστεί συμφωνία πριν από το ραμαζάνι στον πολιορκημένο και κατά μεγάλο μέρος ισοπεδωμένο θύλακα, όπου οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν χθες 86 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, στην εξουσία εκεί από το 2007.

Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ πριν από ακριβώς πέντε μήνες, την 7η Οκτωβρίου, βύθισαν τη Λωρίδα της Γάζας σε ανθρωπιστική καταστροφή: 2,2 εκατομμύρια από τους 2,4 εκατ. κατοίκους της απειλούνται να λιμοκτονήσουν και τουλάχιστον 1,7 εκατ. εκτοπίστηκαν βίαια, σύμφωνα με τους αριθμούς του ΟΗΕ.

Καθώς η καταστροφική ένοπλη σύρραξη εισέρχεται σήμερα στον έκτο της μήνα οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ζητούν με ολοένα μεγαλύτερη επιμονή προσωρινή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, την επόμενη εβδομάδα.

Η συμφωνία «βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς», είπε προχθές Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καλώντας ταυτόχρονα το Ισραήλ, που κάνει ελέγχους στην ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τον θύλακο, να επιτρέψει να εισέλθει «περισσότερη».

Η ανακωχή θα επέτρεπε να απελευθερωθούν όμηροι που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου και παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ, και την αύξηση των ποσοτήτων της βοήθειας που εισέρχεται στην παλαιστινιακή περιοχή.

Προχθές εισήλθαν 250 φορτηγά στον θύλακο, ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μάθιου Μίλερ, τονίζοντας πως πρέπει να φθάνουν «δραματικά περισσότερα».

Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο, όχι όμως του Ισραήλ. Οι συνομιλίες, που άρχισαν την Κυριακή, είναι «δύσκολες», ανέφερε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως απηχεί την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Καταστροφές στη Χαν Γιούνις

Το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης, ή Χαμάς από τα αρχικά της ονομασίας του, απαιτεί προτού συναφθεί συμφωνία για τους ομήρους άμεση και οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, έναρξη της ανοικοδόμησης στον θύλακο, επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας του πολέμου...

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει τους όρους της και διαμηνύει πως σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος θα συνεχιστεί ως την «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε πλήρη κατάλογο των ομήρων. Η Χαμάς όμως αντέτεινε πως αγνοεί «ποιοι είναι ζωντανοί» ακόμη και ποιοι όχι.

Στην έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι τουλάχιστον 253 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, κρατούνται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο 130 και πλέον —από τους οποίους όμως 31 θεωρείται πως είναι νεκροί— μετά την απελευθέρωση 105 και πλέον ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από το Ισραήλ, στα τέλη Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 30.717 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Χθες έγιναν περίπου 40 ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Χαν Γιούνις (νότια), στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στη Ντέιρ αλ Μάλα (κεντρικά).

Δεκάδες κάτοικοι μπόρεσαν να πάνε χθες στη Χαν Γιούνις, επίκεντρο των μαχών για μήνες, για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους και να πάρουν ό,τι μπορούσε να βρεθεί στα συντρίμμια. Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από το κέντρο της πόλης, που έχει μετατραπεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του σε ερείπια. Ερωτηθείς για την αποχώρησή του, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα.

Επισήμως, οι απώλειες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αφότου άρχισαν οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι 247 νεκροί.

«Food for Gaza»

Ενώ η διεθνής βοήθεια εξακολουθεί να φθάνει με το σταγονόμετρο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) προειδοποιεί πως η πείνα φθάνει σε «καταστροφικά επίπεδα», ειδικά στον βορρά, όπου η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη εξαιτίας των καταστροφών, των μαχών και των λεηλασιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κορίτσι 15 ετών «πέθανε από υποσιτισμό», αυξάνοντας σε περίπου είκοσι τους θανάτους εξαιτίας λιμοκτονίας ή αφυδάτωσης στον θύλακο το τελευταίο διάστημα.

Κάνοντας λόγο για «γενικευμένο λιμό» στη Λωρίδα της Γάζας, η Νότια Αφρική με νέα προσφυγή της στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη να προχωρήσει στην επιβολή έκτακτων μέτρων υποχρεωτικής φύσης για το Ισραήλ, για να «σώσει τον παλαιστινιακό λαό».

Στο Λονδίνο, έπειτα από συνάντησή του με τον Μπένι Γκαντς, υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου της ισραηλινής κυβέρνησης πολέμου, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον «πρέπει να αλλάξει». «Ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ έχει τη νομική ευθύνη να φροντίζει να φθάνει βοήθεια στους άμαχους», θύμισε.

Από την πλευρά της η Ρώμη ανακοίνωσε πως ξεκινά τη Δευτέρα την πρωτοβουλία «Food for Gaza» με στόχο τον συντονισμό της επισιτιστικής βοήθειας, μαζί με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό.

Τις τελευταίες ημέρες, αεροσκάφη διαφόρων χωρών, έχουν κάνει ρίψεις τροφίμων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αλλά αυτό «δεν θα επιτρέψει να αποφευχθεί ο λιμός», τονίζει το ΠΕΠ.

Το αλεύρι που διανείμει ο ΟΗΕ «δεν φθάνει. Έχουμε παιδιά που χρειάζονται γάλα», είπε ο Μοχάμεντ Αμπού Άουντα, εκτοπισμένος στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Στη Ράφα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν καταφύγει 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, σχεδόν όλοι εσωτερικά εκτοπισμένοι —πολλοί πάνω από μια φορά—, που πλέον είναι παγιδευμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

