Ουκρανία: Αξιωματούχος της Ζαπορίζια, συνεργαζόμενη με τη Ρωσία, σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της

Μια αξιωματούχος που συνεργαζόταν με τις ρωσικές αρχές και ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση των εκλογών σκοτώθηκε σήμερα όταν εξερράγη το αυτοκίνητό της στο Μπερντιάνσκ, σε ουκρανικό έδαφος, κατεχόμενο από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από δύο χρόνια, πολλοί αξιωματούχοι τους οποίους διόρισε η Μόσχα στα εδάφη που ελέγχει έχουν γίνει στόχος επιθέσεων. Η σημερινή βομβιστική επίθεση σημειώνεται μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές (15-17 Μαρτίου) που θα διεξαχθούν και στα κατεχόμενα εδάφη.

«Το πρωί της 6ης Μαρτίου, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από το όχημα ενός μέλους της εκλογικής επιτροπής της περιοχής» ανέφερε η ερευνητική επιτροπή στην ανακοίνωσή της. «Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του σε ένα νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, ο Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές για την επίθεση, λέγοντας ότι επρόκειτο για μια απόπειρα «εκφοβισμού» εκ μέρους του Κιέβου, ενόψει των προεδρικών εκλογών. «Ελπίζουν ότι θα εμποδίσουν τη νόμιμη έκφραση της βούλησής μας, κάτι που είναι αδύνατον», είπε.

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) επιβεβαίωσε ότι η Σβετλάνα Σαμοϊλένκο, «η οποία οργάνωσε τις ψευτοεκλογές του Πούτιν στα κατεχόμενα εδάφη της Ζαπορίζια, εξοντώθηκε», αλλά χωρίς να αναλάβει την ευθύνη.

Το 2022 η Ρωσία ανακοίνωσε την προσάρτηση της Ζαπορίζια, όπου βρίσκεται το Μπερντιάνσκ, καθώς επίσης και των περιφερειών του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και της Χερσώνας, μολονότι δεν τις ελέγχει πλήρως. Εκλογές θα διεξαχθούν και στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.