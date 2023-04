Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ δέχεται το δώρο - βόμβα που φέρεται να τον σκότωσε

Βίντεο με τη στιγμή που ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Βλάντεν Τατάρσκι παίρνει ένα δώρο, που σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, περιείχε μια βόμβα που του κόστισε τη ζωή, παρουσίασε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι REN. Άλλο βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο καφέ "Πατριώτης", όπου γινόταν η εκδήλωση.

Ένας ρωσικός ιστότοπος από την Αγία Πετρούπολη ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μια καφετέρια που κάποτε ανήκε στον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον ιδρυτή και επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού Wagner.

Δεκαέξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Moment of explosion. Confirmed: Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion.

«Η ισχύς του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν πάνω από 200 γραμμάρια TNT», ανέφερε μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου στο TASS.

#BREAKING Explosion reported in a cafe in St. Petersburg where Russian blogger Vladlen Tatarsky was holding an event.



Casualties reported.