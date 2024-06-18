Η Μόσχα παίζει με τα νεύρα της Δύσης. Μετά την απόφαση της να στείλει πολεμικά πλοία στην Κούβα, η ρωσική κυβέρνηση εστιάζει και στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοινώνοντας «διμερή άσκηση».



Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μονάδες του Στόλου του Ειρηνικού άρχισαν να αναπτύσσονται από βάσεις επιχειρήσεων σε καθορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διμερούς άσκησης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, της Θάλασσας της Ιαπωνίας και της Θάλασσας του Οχότσκ υπό την ηγεσία του διοικητή του στόλου του Ειρηνικού ναυάρχου Βίκτορ Λιίνα.

The #RussianNavy's 🇷🇺 Pacific Fleet begins exercises with the participation of 40 ships, boats and support vessels, and about 20 aircraft and helicopters of naval aviation.



Marine corps units and combat crews of the Bal and Bastion coastal missile systems are also involved. pic.twitter.com/3obrGRxWMO June 18, 2024



«Τα φετινά γυμνάσια έχουν τη μορφή διμερούς άσκησης, καθώς πραγματοποιούνται μεταξύ του Στόλου Primorsky των Διαφοροποιημένων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κοινής διοίκησης στρατευμάτων και δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας».



Σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε διάφορα στάδια, οι στρατιώτες θα εξασκηθούν σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, θα οργανώσουν όλα τα είδη ναυτικής άμυνας των μονάδων πλοίων, θα εξαπολύσουν κοινές πυραυλικές επιθέσεις ενάντια σε ομάδες εικονικών εχθρικών πλοίων, θα εκπαιδευτούν για να αποκρούσουν επιθέσεις UAV και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας, θα εκτελέσουν μια σειρά πολεμικών γυμνασίων.



Έως 40 πλοία, μηχανοκίνητα και πλοία επιμελητείας, έως 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα της Ναυτικής Αεροπορίας του Στόλου του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας Tu-142MZ, αεροσκαφών IL-38 και IL-38N, και ελικοπτέρων Ka-27 και Ka-29 θα αναπτυχθούν κατά τα διμερή γυμνάσια, αναφέρεται.



Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης μονάδες των Πεζοναυτών του Στόλου του Ειρηνικού και πληρώματα των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων Bal και Bastion.



🚨Update: Russia’s Pacific Fleet begins deployment for wargames involving over 40 ships plus aircraft in preparation for War with the United States in support of China!! pic.twitter.com/G4MdSsSd9g — US Civil Defense News (@CaptCoronado) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.