Η Μόσχα παίζει με τα νεύρα της Δύσης: Μετά την Κούβα, ανακοίνωσε ότι βγάζει τον στόλο της για γυμνάσια στον Ειρηνικό - Δείτε βίντεο

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης μονάδες των Πεζοναυτών του Στόλου του Ειρηνικού και πληρώματα των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων Bal και Bastion

Ρωσία

Η Μόσχα παίζει με τα νεύρα της Δύσης. Μετά την απόφαση της να στείλει πολεμικά πλοία στην Κούβα, η ρωσική κυβέρνηση εστιάζει και στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοινώνοντας «διμερή άσκηση». 

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μονάδες του Στόλου του Ειρηνικού άρχισαν να αναπτύσσονται από βάσεις επιχειρήσεων σε καθορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διμερούς άσκησης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, της Θάλασσας της Ιαπωνίας και της Θάλασσας του Οχότσκ υπό την ηγεσία του διοικητή του στόλου του Ειρηνικού ναυάρχου Βίκτορ Λιίνα.


«Τα φετινά γυμνάσια έχουν τη μορφή διμερούς άσκησης, καθώς πραγματοποιούνται μεταξύ του Στόλου Primorsky των Διαφοροποιημένων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κοινής διοίκησης στρατευμάτων και δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε διάφορα στάδια, οι στρατιώτες θα εξασκηθούν σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, θα οργανώσουν όλα τα είδη ναυτικής άμυνας των μονάδων πλοίων, θα εξαπολύσουν κοινές πυραυλικές επιθέσεις ενάντια σε ομάδες εικονικών εχθρικών πλοίων, θα εκπαιδευτούν για να αποκρούσουν επιθέσεις UAV και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας, θα εκτελέσουν μια σειρά πολεμικών γυμνασίων. 

Έως 40 πλοία, μηχανοκίνητα και πλοία επιμελητείας, έως 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα της Ναυτικής Αεροπορίας του Στόλου του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας Tu-142MZ, αεροσκαφών IL-38 και IL-38N, και ελικοπτέρων Ka-27 και Ka-29 θα αναπτυχθούν κατά τα διμερή γυμνάσια, αναφέρεται. 

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης μονάδες των Πεζοναυτών του Στόλου του Ειρηνικού και πληρώματα των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων Bal και Bastion.

 
