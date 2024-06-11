Η Ρωσία «τρίζει τα δόντια» στις ΗΠΑ. Καθ’ οδόν για την Κούβα, μια φρεγάτα και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού διεξήγαν γυμνάσια στον Ατλαντικό Ωκεανό στα οποία συμπεριλαμβάνονταν πυραυλικές δοκιμές, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, αναρτώντας ψυχροπολεμικό βίντεο.

Τα γυμνάσια στα οποία συμμετείχαν το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Καζάν» και η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκαρσκόφ» περιελάμβαναν εκτόξευση πυραύλων υψηλής ακριβείας εναντίον εικονικών στόχων σε απόσταση άνω των 600 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Είχε προηγηθεί επιχειρησιακή εκπαίδευση στη φρεγάτα «Ναύαρχος Γκαρσκόφ» για απόκρουση αεροπορικής επιδρομής.

Отработка применения управляемых ракет по объектам условного противника на расстоянии до 600 км в Атлантическом океане российский ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой с крылатыми ракетами класса «Ясень» «Казань» перед визитом на Кубу. pic.twitter.com/v6HhziEjGW — 𝔄𝔲𝔡𝔞𝔠𝔢𝔰 𝔣𝔬𝔯𝔱𝔲𝔫𝔞 𝔧𝔲𝔳𝔞𝔱🇰🇿 (@fortuna_kz) June 11, 2024

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Καζάν» και η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκαρσκόφ» ανήκουν στη ρωσική ναυτική δύναμη που καταφθάνει αύριο, Τετάρτη, στην Κούβα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Αβάνα είχε ανακοινώσει πως τα ρωσικά πολεμικά πλοία δεν φέρουν πυρηνικά όπλα και δεν αποτελούν απειλή για την περιοχή.

Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί με προσοχή τις κινήσεις της ρωσικής ναυτικής δύναμης στην Κούβα, καθώς η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει αυξηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκαρσκόφ» έχει χρησιμοποιηθεί για δοκιμές υπερηχητικών πυραύλων Zircon, ενώ συμμετείχε πέρυσι σε ναυτικά γυμνάσια με πολεμικά πλοία της Κίνας και της Νότιας Αφρικής.



