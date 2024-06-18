«Φτηνά deepfake»... ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, τους Ρεπουμπλικάνους ότι διασπείρουν παραπληροφόρηση σχετικά με τη φυσική και νοητική κατάσταση του προέδρου Τζο Μπάιντεν μετά τη δημοσίευση σειράς βίντεο που επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ηλικία του.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν- Πιέρ απάντησε ότι τα βίντεο αυτά έχουν κοπεί ή παραποιηθεί.

«Αποδεικνύει σε ποιο βαθμό είναι απελπισμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι», εκτίμησε η ίδια, κάνοντας λόγο για «φτηνά deepfakes».

Τις τελευταίες ημέρες συντηρητικά μέσα, κυρίως η New York Post, αλλά και ο επίσημος λογαριασμός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύντομα βίντεο που δείχνουν τον Μπάιντεν να βρίσκεται σε σύγχυση.Σε ένα από αυτά ο 81χρονος Δημοκρατικός εμφανίζεται εντελώς αποπροσανατολισμένος στη διάρκεια εκδήλωσης με αλεξιπτωτιστές, στην οποία παρέστη μαζί με άλλους ηγέτες στη διάρκεια της συνόδου της G7 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία.

Democrats are furious that the video clip of Joe Biden getting lost at G7 has gotten so much attention.



They’re especially upset because a short snippet is what’s gone viral.



Well here’s the 2:20 clip.



It shows everything.



It’s just as bad.



Share it!pic.twitter.com/Bfuh9ueeKP — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 16, 2024

Η Καρίν Ζαν- Πιέρ απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απλώς απομακρύνθηκε από την ομάδα των ηγετών για να συγχαρεί έναν αλεξιπτωτιστή, κάτι που μπορεί κανείς να αντιληφθεί «αν αφήσει το βίντεο να προχωρήσει λίγο περισσότερο».

Ακόμη ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως δείχνει τον Μπάιντεν να στέκεται ακούνητος και απαθής την ώρα που γύρω του άνθρωποι –ανάμεσά τους η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της—χορεύουν υπό τους ήχους μουσικής με αφορμή τη γιορτή που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για τη Juneteenth.

«Ο πρόεδρος βρισκόταν εκεί για να ακούσει μουσική και δεν χόρευε. Ζητώ συγνώμη, δεν ήξερα ότι όταν κάποιος δεν χορεύει αυτό αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας», σχολίασε η Ζαν- Πιέρ.γ

Hey Karine Jean-Pierre

Here’s one of those #cheapfake videos https://t.co/6J0iWG7qTY — Packing Light (@PackingLight2) June 18, 2024

Το πιο πρόσφατο βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει τον Μπάιντεν στη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στο Λος Άντζελες να στέκεται σαστισμένος στη σκηνή για αρκετά δευτερόλεπτα, προτού ο Μπαράκ Ομπάμα τον οδηγήσει προς την έξοδο.

«Η New York Post, για μία ακόμη φορά, δεν σέβεται τους αναγνώστες της», κατήγγειλε στο Χ ο Άντριου Μπέιτς, επίσης εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στην εφημερίδα του συντηρητικού μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοκ.

Ο Μπέιτς διαβεβαίωσε ότι ο Μπάιντεν απλώς παρέμεινε στη σκηνή για να απολαύσει το χειροκρότημα των υποστηρικτών του.

Η ηλικία του Αμερικανού προέδρου ανησυχεί τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και αποτελεί συχνά στόχο επικρίσεων από τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ, που είναι 78 ετών, θα είναι οι γηραιότεροι πρόεδροι στην ιστορία των ΗΠΑ.

NBC: "Conservative media uses misleading camera angle of Biden to falsely claim that he was wandering aimlessly"



"so-called cheapfakes that often use only minor or selective editing can be more effective at spreading false narratives."

"https://t.co/URWC4KIl8A — Andrew Bates (@AndrewJBates46) June 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.