Ρωσικά πλοία του πολεμικού ναυτικού κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι της Αβάνας, μια στάση που οι ΗΠΑ και η Κούβα δήλωσαν ότι δεν αποτελεί απειλή, αλλά η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως μια ρωσική επίδειξη δύναμης, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μικρές ομάδες ψαράδων και περίεργων θεατών παρατάχθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Malecon υπό ελαφρά βροχή για να υποδεχτούν τα πλοία καθώς περνούσαν από το 400 ετών κάστρο Morro στην είσοδο του λιμανιού.

🇷🇺🇨🇺⚠️ La fragata Admiral Gorshkov entrando a la bahía de La Habana esta mañana.



Anteriormente, a la bahía entró el remolcador Nikolay Chíker. Después, van a ingresar el submarino de propulsión nuclear Kazán y el petrolero Akadémik Pashin. Los cuatro naves pertenecen a la Flota pic.twitter.com/yEwkK2xPVW — Rusia Informa 🇷🇺 (@RusiaInforma) June 12, 2024

On Russia Day, a detachment of ships of the Northern Fleet consisting of the frigate "Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov", the nuclear submarine missile cruiser "Kazan", the medium sea tanker "Akademik Pashin" and the rescue tug vessel "Nikolai Chiker" arrived on… pic.twitter.com/yGAkH5lyIw — John Spectator (@johnspectator) June 12, 2024

Το πρώτο που έφτασε ήταν ένα πλοίο καυσίμων, το Akademik Pashin (Ακαδημαϊκός Πάσιν) και ένα ρυμουλκό, το Nikolay Chiker (Νικολάι Τσίκερ) ενώ μια φρεγάτα του ρωσικού ναυτικού και ένα πυρηνικό υποβρύχιο περίμεναν στα ανοιχτά και αναμενόταν να εισέλθουν στο λιμάνι μέχρι το πρωί.

WWIII:



The frigate "Admiral Gorshkov" arrived in Havana.

Armed with Tsirkon hypersonic missiles.

The deadliest frigate ever built?



The group consists of The Admiral Gorshkov, the nuclear submarine Kazan, the tanker Akademik Pashin and the rescue tug Nikolay Chiker. pic.twitter.com/fZQPVoZMkT — T (@T59544082) June 11, 2024

Η φρεγάτα και το υποβρύχιο, που αποτελούν μέρος της ομάδας τεσσάρων ρωσικών σκαφών που έφτασαν σήμερα στα ανοικτά της Κούβας, είχαν πραγματοποιήσει πυραυλικές ασκήσεις στον Ατλαντικό Ωκεανό καθ' οδόν προς το νησί, ανακοίνωσε χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Κούβα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επίσκεψη ήταν συνήθης πρακτική πλοίων του πολεμικού ναυτικού από φιλικές προς την Αβάνα χώρες. Το υπουργείο Εξωτερικών της κομμουνιστικής κυβέρνησης δήλωσε ότι τα πλοία δεν μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, κάτι που επανέλαβαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Παρακολουθούμε στενά την πορεία των πλοίων», δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας αργά χθες. "Σε κανένα σημείο τα πλοία ή το υποβρύχιο δεν αποτέλεσαν άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αβάνα απέχει μόλις 160 χιλιόμετρα (100 μίλια) από το Κι Γουέστ της Φλόριντας, όπου βρίσκεται ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός των ΗΠΑ. Και η χρονική στιγμή της επίσκεψης - καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν σκέφτεται πόσο μακριά πρέπει να φτάσει στην παροχή βοήθειας για την υπεράσπιση της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας - υποδηλώνει κάτι περισσότερο από «συνήθη πρακτική», δήλωσε ο Γουίλιαμ Λεογκράντε καθηγητής σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.

«Τα ρωσικά πολεμικά πλοία που επισκέπτονται την Κούβα είναι ο τρόπος του Πούτιν να υπενθυμίσει στον Μπάιντεν ότι η Μόσχα μπορεί να αμφισβητήσει την Ουάσιγκτον στη δική της σφαίρα επιρροής», δήλωσε ο Λεογκράντε.

Η στάση συμπίπτει επίσης με τη χειρότερη κοινωνική και οικονομική κρίση της Κούβας εδώ και δεκαετίες, με ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα και αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους δρόμους.

«Αυτό... έχει τον απόηχο του Ψυχρού Πολέμου, αλλά σε αντίθεση με τον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο, οι Κουβανοί έλκονται από τη Μόσχα όχι από ιδεολογική συγγένεια αλλά από οικονομική ανάγκη», δήλωσε ο Λεογκράντε.

Η ιστορία έχει μεγάλη σημασία για την Κούβα, ιδίως όταν πρόκειται για τη Ρωσία και την προκάτοχό της, τη Σοβιετική Ένωση.

Η κρίση των πυραύλων της Κούβας ξέσπασε το 1962, όταν η Σοβιετική Ένωση απάντησε στην ανάπτυξη πυραύλων των ΗΠΑ στην Τουρκία στέλνοντας βαλλιστικούς πυραύλους στην Κούβα, προκαλώντας μια αντιπαράθεση που έφερε τον κόσμο στα πρόθυρα του πυρηνικού πολέμου.

Οι δύο χώρες ενισχύουν και πάλι τους δεσμούς τους.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ επισκέφθηκε για τέταρτη φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Μάιο, όπου παρακολούθησε μια στρατιωτική παρέλαση και δήλωσε ότι η Μόσχα μπορεί πάντα να υπολογίζει στην υποστήριξη της Αβάνας.

Η Ρωσία παρέδωσε τον Μάρτιο 90.000 μετρικούς τόνους ρωσικού πετρελαίου στην Κούβα για να βοηθήσει στην ανακούφιση των ελλείψεων και έχει υποσχεθεί να βοηθήσει την Αβάνα σε έργα που κυμαίνονται από την παραγωγή ζάχαρης έως τις υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό.

Τα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να παραμείνουν στην Αβάνα μέχρι τις 17 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.