Η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ετοίμασε διαφημιστική καμπάνια συνολικής αξίας 50 εκατ. δολαρίων που επικεντρώνεται στην καταδίκη του αντιπάλου του στις εκλογές Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει του πρώτου ντιμπέιτ μεταξύ των δύο ανδρών στις 27 Ιουνίου.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην προσέγγιση του Μπάιντεν, ο οποίος αρχικά φαινόταν να διστάζει να σχολιάσει το θέμα και να αναφερθεί στα νομικά προβλήματα του Τραμπ.

«Ο χαρακτήρας μετρά», τονίζει μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων, η οποία εξηγεί πως «αυτές οι εκλογές είναι μεταξύ ενός καταδικασμένου εγκληματία που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και ενός προέδρου που μάχεται για την οικογένειά σου», ξεκίνησε να προβάλλεται από χθες, Δευτέρα, στις αμφίρροπες πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε στις 30 Μαΐου από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Μπάιντεν και Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πέντε μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος έχει πλεονέκτημα στις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα, όπως έδειξαν δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την καταδίκη του. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση οικονομικών θεμάτων, όπως ο πληθωρισμός, οι ψηφοφόροι θεωρούν ικανότερο τον Τραμπ.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν και αρκετοί Δημοκρατικοί δίσταζαν να δώσουν έμφαση στην καταδίκη Τραμπ, προτιμώντας να δουν πρώτα τις δημοσκοπήσεις και την αντίδραση των ψηφοφόρων.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, στη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία, ο Μπάιντεν αποκάλεσε για πρώτη φορά τον Ρεπουμπλικάνο «καταδικασμένο εγκληματία».

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε αμέσως μετά την καταδίκη του Τραμπ, έδειξε ότι το 10% των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων δήλωσε πως είναι λιγότερο πιθανό να τον ψηφίσει, ένα σημαντικό ποσοστό με δεδομένο ότι οι προεδρικές εκλογές συχνά κρίνονται με πολύ μικρή διαφορά.

Ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε τρεις άλλες υποθέσεις. Από την πλευρά του, ο γιος του Μπάιντεν, ο Χάντερ, καταδικάστηκε αυτόν τον μήνα από σώμα ενόρκων για παράνομη οπλοκατοχή. Έγινε έτσι το πρώτο παιδί εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ που καταδικάζεται για αδίκημα.

Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός.

Το ντιμπέιτ μεταξύ του Μπάιντεν και του Τραμπ, που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στιγμές της προεκλογικής εκστρατείας, θα διεξαχθεί σε λιγότερες από δύο εβδομάδες και τα δύο στρατόπεδα εντείνουν τις προετοιμασίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

