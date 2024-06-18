Τον περασμένο Ιούνιο, τα νέα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο πολύ γρήγορα: ένα βαθυσκάφος με πέντε επιβαίνοντες που είχε ξεκινήσει να εξερευνήσει το ναυάγιο του «Τιτανικού» στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό αγνοείται. Για αρκετές ημέρες, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φοβούνταν για τις ζωές των αγνοουμένων. Ταυτόχρονα γίνονταν πολλές και ζωηρές συζητήσεις για το νόημα τέτοιων επικίνδυνων και εξαιρετικά δαπανηρών περιηγήσεων εξερεύνησης.



Μετά από μια μεγάλης κλίμακας έρευνα γύρω στα 700 χιλιόμετρα νότια της Νέας Γης του Καναδά, τέσσερις ημέρες αργότερα υπήρχε βεβαιότητα: είχαν βρεθεί συντρίμμια από το υποβρύχιο «Τιτάν» και οι επιβαίνοντες έπρεπε να θεωρηθούν νεκροί, ανακοίνωσε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Τα συντρίμμια βρίσκονταν μόλις 500 μέτρα από την πλώρη του ναυαγίου του Τιτανικού.

Το «Τιτάν» δεν εγκρίθηκε ποτέ επίσημα

Πέντε άτομα κάθονταν στο καταδυόμενο σκάφος μήκους περίπου επτά μέτρων και ύψους 2,5 μέτρων, το οποίο ήταν εξοπλισμένο μόνο με ένα φινιστρίνι και μια απλή τουαλέτα: ο Βρετανοπακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταούντ και ο γιος του Σουλέμαν, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντιγκ, ο Γάλλος ναυτιλιακός ειδικός Πολ-Ανρί Ναρζολέ και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Oceangate, Στόκτον Ρας.



Η Oceangate προσέφερε αποστολές βαθέων υδάτων στον Τιτανικό έναντι περίπου 250.000 δολαρίων ανά άτομο και τις είχε ήδη πραγματοποιήσει έξι φορές, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ενστάσεις για τις προδιαγραφές ασφαλείας από πολλούς ειδικούς, όπως έγινε γνωστό αργότερα. Το «Τιτάν» δεν είχε επιθεωρηθεί, πιστοποιηθεί ή εγκριθεί επίσημα από καμία αρχή ή ίδρυμα για επανδρωμένη κατάδυση βαθιάς θάλασσας. Τα πρότυπα καταστρατηγήθηκαν και οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν, είπαν οι ειδικοί.

Five people were on board the Titan submersible when it lost contact with its support ship during a dive to the Titanic wreckage site in the North Atlantic on Sunday.



Here are the passengers.https://t.co/AkjKPzflve — The New York Times (@nytimes) June 21, 2023

Τι συνέβη μετά το δυστύχημα;

Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά το δυστύχημα; «Η Oceangate έχει σταματήσει όλες τις εξερευνητικές και εμπορικές δραστηριότητες», αναφέρει σήμερα ο ιστότοπος της εταιρείας. Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη από την αμερικανική Ακτοφυλακή και το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά.



Εξετάζονται επίσης τα συντρίμμια και τα ανθρώπινα υπολείμματα που βρέθηκαν από ρομπότ καταδύσεων σχεδόν 500 μέτρα από την πλώρη του ναυαγίου «Τιτανικός» και τα οποία στη συνέχεια ανασύρθηκαν. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όλα δείχνουν ότι ο σκελετός του σκάφους συνεθλίβη από την τεράστια πίεση του νερού.



Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε «φάση συγκέντρωσης δεδομένων», δήλωσε η αμερικανική Ακτοφυλακή κατόπιν ερωτήματος του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa). Συλλέχθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Προγραμματίζεται επίσης δημόσια ακρόαση, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί πότε θα ολοκληρωθεί η έρευνα.

Νέες περιηγήσεις στον «Τιτανικό»

Φαίνεται ότι παραμένει η γοητεία για τον «Τιτανικό», του οποίου η βύθιση το 1912 παρέσυρε στον θάνατο περισσότερους από 1.500 ανθρώπους. Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων. Το Explorers Club, του οποίου ήταν μέλη τόσο ο Ναρζολέ όσο και ο Χάρντινγκ, μόλις γιόρτασε την 120η επέτειό του με μια κομψή εκδήλωση, που κράτησε αρκετές ημέρες.



Η μικρή εξειδικευμένη βιομηχανία ιδιωτικών κατασκευαστών υποβρυχίων και παρόχων περιηγήσεων εξερεύνησης, των οποίων οι πελάτες περιλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά άτομα με πολλά χρήματα, έχει υποστεί πλήγμα. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ενεργή, ανέφερε πρόσφατα η Wall Street Journal. Η ολλανδική εταιρεία U-Boat Worx λέει ότι αναγκάστηκε να απολύσει περίπου τους μισούς υπαλλήλους της μετά την τραγωδία, λόγω έλλειψης ζήτησης. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές τονίζουν ότι δεν είναι σαν την Oceangate, η ασφάλεια είναι η πρώτη τους προτεραιότητα και όλα τα βαθυσκάφη που κατασκευάζουν δοκιμάζονται και εγκρίνονται από τις επίσημες αρχές πριν χρησιμοποιηθούν.

Δισεκατομμυριούχος σε νέα αποστολή

Σύμφωνα μάλιστα με την Wall Street Journal, ένας δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει να εξερευνήσει ξανά τον Τιτανικό. Η αποστολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια ημερομηνία έναρξης που δεν έχει οριστεί ακόμη, δήλωσε ο Λάρι Κόνορ, ένας επιχειρηματίας από την πολιτεία του Οχάιο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει πολλές καταδυτικές αποστολές και επιπλέον μια διαστημική πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS. «Θέλω να δείξω στους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο ότι, ενώ ο ωκεανός είναι πολύ ισχυρός, μπορεί επίσης να είναι υπέροχος και όμορφος και πραγματικά να σου αλλάξει τη ζωή - αν το κάνεις σωστά».



Επιμέλεια: Ευθύμης Αγγελούδης

