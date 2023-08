Από λάθος σχέδιο πτήσης γαλλικής εταιρείας ίσως προκλήθηκε το χάος στη Βρετανία Κόσμος 14:47, 29.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με τους Times, το σφάλμα μπορεί να προκλήθηκε από ένα λάθος σχέδιο πτήσης που κατατέθηκε από γαλλική αεροπορική εταιρεία.