Ρωσία:Συνετρίβη ελικόπτερο στην περιοχή του Μπριάνσκ

Ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή του Μπριάνσκ, στην Ρωσία, κοντά στην μεθόριο με την Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο, ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από την συντριβή.

⚡️Video showing the helicopter getting hit over Bryansk, Russia. pic.twitter.com/4fE9s8UB9g